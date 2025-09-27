Coquimbo Unido demostró una vez más el sentido de pertenencia con los hinchas en la ciudad, al reunir más de mil personas en una actividad de firma de autógrafos.

El evento se realizó en el Mall Vivo, donde los piratas repletaron el patio de comidas al encuentro de su mayor tesoro: los jugadores del plantel que han marcado la temporada.

Uno de ellos fue Diego Sánchez, el arquero y principal figura de Coquimbo Unido, quien recibió todo el cariño de los hinchas en la actividad familiar.

Pero sin duda, algo que lo marcó, fue una carta que le fue entregada por una niña, quien le hizo un dibujo y se lo entregó en persona al portero.

Mia Susana contó en detalles la carta para el Mono Sánchez. Foto: Redgol.

ver también El alma del pueblo: los hinchas de Coquimbo Unido repletaron actividad con los jugadores

Un mensaje de amor para el portero Diego Sánchez

Fue la pequeña Mia Susana quien llegó junto a sus papás, todos hinchas de Coquimbo Unido, con un especial regalo para Diego Sánchez.

Publicidad

Publicidad

Fue ella misma quien se acercó a entregarle la carta, se sacó fotografías y luego compartió con todos el tierno mensaje para el portero, que de seguro lo llenará de energía para la última parte del torneo .

“Le puse, querido Mono Sánchez, te quiero mucho y vamos a salir campeones, así que siempre adelante”, reveló la hincha.

Mira el video:

Publicidad