Fernando de Paul, pese a los pronósticos que hablaban de que llegaría a Colo Colo para ser un buen suplente de Brayan Cortés, ha sabido hacerse con el puesto de titular en el Cacique, siendo probablemente el único refuerzo rescatable de los albos en esta temporada.

El nacionalizado chileno aprovechó su oportunidad, tras la indisciplina de Cortés y no ha soltado el arco, dejando en una incómoda situación al arquero surgido en Iquique, que tendría a estas alturas todo el interés de partir de Colo Colo, en vista de su suplencia.

Y de Paul sacó pecho en ESPN la semana pasada por su titularidad. “Atajar diez partidos en Colo Colo es un como atajar todo un campeonato en otro club”, señaló, dejando con la vena hinchada a los hinchas de la U, que vieron como el meta borró completamente el pasado azul de su mente.

Ante eso, Héctor Tito Awad respondió duramente a los dichos del arquero en Bolavip. El siempre polémico comentarista no se guardó nada y lo trató de la peor forma.

O sea, malagradecido. Yo tengo una opinión de De Paul, que se ve un tipo súper tranquilo, pero que dentro del camarín no es ningún aporte. No me extrañan estas declaraciones para quedar bien y mandar a la mierda al otro, que es nuestra querida Universidad de Chile”, destacó.

“No solo se equivocó, si no que la cagó, fue irresponsable, irrespetuoso, todo los términos que uno pueda poner, significan De Paul”, sentenció.

“Hay una palabra que se llama equilibrio, otra que se llama criterio, sobre todo si fue un buen pasar en la U, porque dijéramos que tuvo un mal pasar en la U, es otra cosa. Ahora, si me pongo a pensar con el vaso medio lleno fue un idiota, nomás. Lo hizo para dejar contentos a los de la contra”, agregó.

Por último cerró señalando que de Paul “no tuvo criterio, no tuvo madurez. Me pareció penca, rasca”.