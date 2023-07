Colo Colo enfrenta este martes un desafío importante por Copa Sudamericana, al enfrentar en el estadio Monumental al América Mineiro. Un rival que viene complicado por los malos resultados en el Brasileirao, torneo en el que marcha en el último lugar con 9 puntos en 14 juegos.

Eso tiene al entrenador Vágner Mancini muy cuestionado por la hinchada, que le piden la dimisión a gritos. Algo que puede empeorar si pierden ante el Cacique, partido para el que el estratega prometió jugar con suplente para privilegiar las competencias locales.

Los fanáticos del elenco de Minas Gerais se enfurecieron tras caer 3-1 ante Coritiba el pasado fin de semana, exigiendo la salida de Mancini. En las redes sociales del club, dejaron claro que la única salida es la salida del DT.

“Nosotros, los fanáticos, no tenemos importancia para esta junta actual. No nos respetan. Hay algo mal en la interna que no sabemos. Están dejando que Mancini haga lo que quiera”, señaló el hincha Rogerio Guimaraes, que explicó con peras y manzanas lo que pasa en el elenco brasileño.

“Everaldo corre mucho, pero es improductivo. Henrique Almeida está fuera de ritmo de juego. Rodrigo Varanda tuvo un mal partido. La mayoría de los contraataques de Coritiba fueron sus errores de pase”, agregó.

Luego indicó que “Mancini quiere ser despedido y la junta no lo ve. ¿Por qué no eligió al equipo que le ganó al Corinthians? ¿Por qué sacar a Mastriani y poner a Henrique Almeida? El plantel está dividido. Hablan de unión, pero esa unión no existe”, fue el contundente análisis, que fue complementado con un “¡Fuera Mancini! Ten hombría y renuncia”.

Otro fans agregó contundentemente “Mancini, tenga hombría y pida salir. Me quedé sin cosas para agregar. Y felicidades por construir el peor sistema defensivo de la historia”.

Finalmente Thiago Silveira indicó que lo mejor será botar la Sudamericana. “¿Es este el equipo que está último en el campeonato con la peor defensa? ¿Es este el grupo que degradará a América? Estas copas son una estafa (Sudamericana y Copa Brasil), lo único que tenía que hacer la directiva, el entrenador y los jugadores era dejar al equipo en la A y están fallando”.