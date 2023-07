Fernando de Paul se está haciendo un nombre en el arco de Colo Colo. El Tuto logró ganarse la titularidad por sobre Brayan Cortés y de momento no ha dado razones para regresar los guantes bajos los tres palos del Cacique.

El argentino nacionalizado chileno analizó lo que ha sido este primer año en el Estadio Monumental, afirmando en charla con ESPN F Show Chile que “necesitaba de vuelta este desafío, más que al club que vine es Colo Colo. Yo creo que atajar en este club diez partidos, es cómo atajar un campeonato entero en otro club”.

En ese sentido, el meta aseguró que su pasado en Universidad de Chile en ningún momento lo hizo dudar de irse al Cacique desde Everton: “No me cuestioné mi pasado por la historia que tengo. Para nada. La posibilidad que se me presentaba era muy buena por todo lo bueno que había hecho en Everton. Quería una competencia así de buena cómo la iba a tener en Colo Colo, como la tengo. No lo dudé en ningún momento”.

“Me gusta también el tema de estos desafíos. Yo cuando llegué a Everton fue por un problema que tenía Franco (Torgnascioli), que gracias a Dios ahora está todo bien y había también otros chicos que, obviamente, eran juveniles y era diferente. Después Franco volvió, se fue a préstamo a San Luis y es cómo que sí, estaba yo, digamos”, agregó De Paul.

La competencia con Cortés en Colo Colo

Además, el Tuto comentó lo que ha sido la competencia con Brayan Cortés por el puesto, dejando claro que “es una relación muy buena la que tengo con Brayan. Es difícil (la competencia), pero nosotros en el puesto del arquero somos conscientes que al que no le toca tiene que esperar y tener más paciencia que un jugador de campo”.

“Somos diferentes en muchas cosas. Tenemos muy buena relación con Brayan, también con Eduardo (Villanueva), Martín (Ballesteros), los que estamos entrenando siempre y eso nos sirve a todos”, detalló el portero.

En esa misma línea, el ex Everton afirmó que “acá me encontré con Brayan que es un tipo muy competitivo y es el segundo capitán. Arrancó como capitán contra Copiapó cuando no estaba Esteban (Pavez), es un líder muy positivo”.

“Yo sabía a lo que venía, sabía lo que iba a ser la competencia, pero estoy seguro que nadie se imaginaba que yo iba a jugar esta cantidad de partidos a esta altura del año. Yo sabía que podía competir con un arquero seleccionado, sabía que en un momento me iba a tocar y tenía que estar preparado. Jugué más de lo esperado, y eso es mérito propio obviamente”, agregó.

¿Tuto a la Roja?

Para cerrar, De Paul no ocultó sus ganas de en algún momento ser considerado en la selección chileno, afirmando que “veremos (ríe). La verdad es que veo también mucha competencia ahí (Selección Chilena). Hay muy buenos arqueros, todos los que fueron en esta última fecha, son muy buenos arqueros y hay mucha competencia”.

De Paul ha jugado en Colo Colo en este 2023 diez partidos, siendo cinco por el Campeonato Nacional, tres por Copa Libertadores y dos por Copa Chile. Ha recibido ocho goles y ha entregado en tres oportunidades su arco en cero.