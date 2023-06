Colo Colo tiene todo listo para volver de manera oficial al fútbol luego de un par de semanas de descanso, siendo su úlitmo partido por lo puntos el pasado martes 6 de junio ante Boca Juniors en La Bombonera, donde lamentablemente los albos cayeron por 1-0 por la Copa Libertadores 2023.

Con ganas de volver a los triunfos es que el Cacique ahora recibirá a Unión La Calera por los cuartos de final de la zona centro norte de la Copa Chile, donde están obligados a ganar para seguir vivos en el certamen que da pasajes para las copas internacionales del próximo año.

De cara a este partido nuevamente el tema de quién será el arquero titular volvió a estar en la palestra, algo que fue analizado por Gustavo Quinteros en la conferencia de prensa previa a recibir a los cementeros en el Estadio Monumental.

Al ser consultado sobre quién se pondrá los guantes, Fernando de Paul o Brayan Cortés, el santafesino afirmó que “lo que siempre digo, porque es verdad, es que entrenamos toda la semana y el día del partido le digo a los jugadores quién va a entrar. No me gusta hacerlo por la prensa y lo repito porque cualquiera de los dos que juegue me deja tranquilo. Tengo a dos de los mejores del país”.

En ese sentido, el entrenador declaró que “vamos a enfrentar la Copa Chile con lo mejor que tengamos. Algunos entrenadores usan o usamos este torneo para rotar, pero este no será el caso; va a ser un partido difícil ante La Calera”.

El Cacique se medirá ante Unión La Calera este sábado 24 de junio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental, donde el ganador se enfrentará ante el vencedor de la llave entre Palestino y Santiago Morning.