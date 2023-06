Colo Colo tiene la mira puesta en la Copa Chile y la Copa Libertadores, pero también en el mercado de pases. El Cacique busca refuerzos para la segunda rueda, con un Gustavo Quinteros molesto con el actuar de la dirigencia hasta ahora.

El técnico golpeó la mesa y presionó a la directiva alba para que aceleren las incorporaciones del plantel para el resto de la temporada. Tanto, que incluso les advirtió que si no suman jugadores pueden perder la defensa del título del Campeonato Nacional.

Gustavo Quinteros se le tira al cuello a la dirigencia por los refuerzos

Este jueves Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa y se la cantó clara a la dirigencia de Colo Colo por los refuerzos. “Los dirigentes ya saben. Se va Rojas y hay que reemplazarlo por un volante ofensivo o extremo y me gustaría incorporar un delantero más. Son las tres opciones que tenemos”.

“Uno para reemplazar, como queríamos a principio de año, pero vuelve el mismo. Reemplazar a Rojas que se va, no es una incorporación y tratar de incorporar un delantero más. Jugamos la mitad del campeonato y no hemos sumado la cantidad de goles que queríamos, pero depende de la dirigencia hacer el esfuerzo para que vengan”, añadió.

En medio de rumores sobre una salida de Darío Lezcano de Colo Colo, Gustavo Quinteros señaló que no tiene idea. No obstante, dejó una advertencia. “Puede haber alguna salida de un jugador joven a préstamo, pero estoy tratando de reemplazar a Rojas que se quiso ir y no me gustaría que se fuera otro, salvo que tengamos un reemplazo el acuerdo de reemplazarlo”.

En esa misma línea, el técnico recalcó que el regreso de Óscar Opazo no es de un refuerzo, sino que una incorporación. “El Torta no es un refuerzo, se fue y volvió. El volante que tendría que venir reemplazaría a Rojas que se va, entonces nos falta un sólo cupo para un delantero”.

Gustavo Quinteros evidenció su molestia asegurando que Colo Colo no puede esperar por resultado para saber si invertirá en refuerzos. “Clasificar a Libertadores no es lo más importante para traer o no un jugador, no tomaría eso en cuenta. Nosotros ya competimos seis meses y no nos alcanzó para estar en el primer o segundo puesto. Si no traes ahora que tienes la ventana, será difícil llegar al primer o segundo lugar”.

“La decisión la tienen los directores, yo trabajo para el club y trato de hacerles saber todo el tiempo lo que necesitamos. Las decisiones no las tomo yo, porque si fuera así incorporaría en los tres cupos. Si no lo hacen, será más difícil conseguir los objetivos”, sentenció.