La salida de Brayan Cortés del arco titular fue todo un tema en el primer semestre de Colo Colo. El iquiqueño partió el año como el portero fijo del Cacique, pero una indisciplina hizo que Gustavo Quinteros lo marginara de la titularidad y le diera el puesto a Fernando de Paul.

Si bien la determinación causó ruido entre los hinchas, es una decisión que respalda la dirigencia. En conversación con La Tercera, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, apoyó a Quinteros y afirmó que Cortés debe respetar la disciplina del cuerpo técnico.

“Cortés es importante para nosotros, ha sido arquero titular del equipo y de la selección chilena. Aparentemente, ocurrió algo que al técnico no le gustó. Yo creo que la disciplina es fundamental en un equipo humano y en una organización como Colo Colo, donde pretendemos lograr grandes objetivos”, dijo.

“A mí me gusta eso de Gustavo, que es bastante firme para imponerla, de manera que Brayan tiene que someterse a la disciplina que tiene el cuerpo técnico”, sumó el timonel de los albos, quien agregó que la dirigencia no pidió explicaciones por el tema.

“Él se relaciona con la gerencia deportiva y seguramente han conversado sobre eso. Yo, personalmente, trato de darle la mayor libertad posible para que pueda ejercer sus funciones y la disciplina con tranquilidad e independencia”, comentó.

¿Puede salir Cortés de Colo Colo? Por el momento, Stöhwing reveló que no han llegado ofertas. “Ha habido muchos rumores, pero no he sabido de nada concreto”, declaró. Ahora, en un segundo semestre donde Quinteros le prometió igualdad de oportunidades, Cortés deberá luchar para volver al arco.