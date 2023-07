Colo Colo no tuvo un buen primer semestre en lo deportivo, tras quedar eliminado de Copa Libertadores en un grupo sumamente abordable y marcar el paso en el Campeonato Nacional, donde actualmente marchan a seis unidades de los punteros.

A pesar de eso, el presidente de los albos, Alfredo Stöhwing, defiende su gestión. Sobre todo de la crítica por los refuerzos contratados, pues no lograron cumplir con las expectativas y los hinchas los tildan de “paquetes”.

Mirada con la que el presidente no coincide. “El plantel de Colo Colo es el más potente del fútbol chileno por lejos. Y el más caro, además. Y hay muchas alternativas también”, confesó en una entrevista concedida a La Tercera.

Agregó que “ahora está de moda lo de la delantera, que no hemos metido goles, pero yo le digo que tenemos fácilmente ocho delanteros que podrían ser titulares en cualquier equipo del medio. Es bastante poco común. Colo Colo tiene una banca bien espectacular a la que Gustavo le puede echar mano”.

En lo que sí coincide con Quinteros, es que no se logra engranar las piezas del equipo. “No hemos podido encontrar el conjunto, ahí no hemos tenido discrepancias. De hecho, él (Quinteros) está de acuerdo en que no hay ningún jugador chileno que satisfaga la necesidad de gol que él hubiera querido. No se puede hacer magia”.

Finalmente, agregó que el entrenador sigue muy firme en su cargo pues hay confianza en su trabajo. “Gustavo tiene todo mi respaldo para seguir trabajando. Yo espero que en el segundo semestre empiecen a mejorar importantemente las cosas”.

Aventuró que “espero que seamos campeones, que campeonemos incluso en la Copa Chile y que tengamos una muy buena presentación en la Sudamericana”.

El próximo desafío de Colo Colo es este martes, cuando enfrente a América Mineiro en el Monumental, por el duelo de ida del repechaje para entrar a Copa Sudamericana.