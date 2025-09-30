Pese a que Audax Italiano tomó ventaja mínima en la semifinal de Copa Chile, tras derrotar en La Florida a Huachipato, no todo fue alegría, luego que el delantero Eduardo Vargas desperdiciara la oportunidad de pavimentar la serie a su favor.

En el minuto 73 del encuentro en el Estadio Bicentenario floridano, “Turboman” tuvo en sus pies, mediante un lanzamiento penal, la oportunidad para poner un 2-0 que les llevara con más tranquilidad para la revancha, pero su tiro lo contuvo el meta uruguayo Rodrigo Odriozola.

Si bien el propio Edu Vargas le restó importancia al error al celebrar el triunfo del Audax, al escribir en Instagram “un pasito más todos juntos“, fue su entrenador Juan José Ribera quien salió a defenderlo de las críticas, al destacar su desempeño ante Huachipato.

En Audax le prestan ropa a Edu Vargas tras penal fallido

“Él terminó bien anímicamente. Es un jugador grande, de mucha experiencia. Me parece que hoy hizo un muy buen partido, de mucho desgaste físico, no bajó nunca la intensidad. Él tiene sus años, eso habla bien de cómo se cuida, de su profesionalismo y de su ejemplo para el resto de sus compañeros”, dijo JJ.

En esa línea, el DT de Audax valora sobre Vargas que “hizo un gran partido, que lo pudo haber coronado con el penal, pero en el duelo anterior contra Unión Española incidió mucho en el ataque, porque marcó un gol, dio una asistencia y le hicieron un penal”.

Y no quedó allí Ribera en sus elogios, pues indicó que “no sé cuántos jugadores nuestros han disputado una semifinal, esa es la realidad de nuestro equipo. Y Eduardo, junto con Leo Valencia y un par más, colaboran mucho desde ese lugar, desde el ejemplo, el profesionalismo, el querer un poco más para quedar en la historia de un club”.

Los números de “Turboman” en los audinos

Desde que llegó al club, luego de su paso por Nacional de Montevideo, Eduardo Vargas registra dos goles y una asistencia en 603 minutos en cancha durante ocho encuentros.

¿Cuándo se juega la revancha?

El encuentro de vuelta por la semifinal de Copa Chile entre Huachipato y Audax Italiano se disputará este domingo 5 de octubre, a contar de las 17:30 horas en el Estadio Las Higueras de Talcahuano.

