En últimos días con actividad en nuestro balompié, con una diferencia de tres semanas respecto de la otra llave, se disputó la segunda semifinal de la Copa Chile, que entrega un cupo a la segunda fase clasificatoria de Copa Libertadores.

La cita fue en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde uno de los pocos equipos capitalinos que opta al título como Audax Italiano recibía a un Huachipato que venía con actividad tras su participación en la Copa Biobío.

A pesar de que el equipo que dirige Juan José Ribera venía con poca actividad futbolística, pues su último partido oficial fue el 13 de septiembre tras ganarle el clásico de colonias a Unión Española, no perdieron esa intensidad que los tiene en el tercer puesto en Liga de Primera.

Si bien en la primera parte fue Huachipato quien se generó las ocasiones más claras para abrir el marcador, el segundo tiempo fue Audax quien generó mayor presión y encontró premio a su trabajo cuando Esteban Matus abrió la cuenta en el minuto 67.

Y la ventaja pudo ser mayor para los itálicos, pues Eduardo Vargas tuvo en sus pies la oportunidad de aumentar la ventaja en los 73′; sin embargo, entre el arquero uruguayo Rodrigo Odriozola y el vertical derecho impidieron esa opción.

Eduardo Vargas perdió penal para Audax Italiano ante Huachipato (Photosport)

¿Cuándo se juega la revancha?

El encuentro de vuelta por la semifinal de Copa Chile entre Huachipato y Audax Italiano se disputará este domingo 5 de octubre, a contar de las 17:30 horas en el Estadio Las Higueras de Talcahuano.

Cabe señalar que la otra llave entre Deportes La Serena y Deportes Limache, con ventaja de 2-0 para el cuadro “cervecero” se disputará una semana después de este juego, es decir, el domingo 12 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

