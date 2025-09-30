Audax Italiano dio el primer golpe en una de las semifinales de la Copa Chile 2025, luego de vencer por 1-0 al Huachipato, en un duelo jugado en el estadio Bicentenario de La Florida.

Una marcador que dejó en llamas a Eduardo Vargas, quien apunta que puede levantar de inmediato un nuevo título en su carrera tras decidir volver al fútbol chileno, aunque no con la camiseta de Universidad de Chile.

El delantero incluso pudo marcar el 2-0 ante los acereros, pero entre el portero Rodrigo Odrizola y el palo le negaron la opción de celebrar una nueva conquista con los itálicos por medio de un lanzamiento penal.

Pese a esto, se mostró contento con el resultado y sacó la voz por sus redes sociales, donde mandó un potente mensaje para todos sus compañeros para ir por el título.

Eduardo Vargas quiere su primer título en el regreso al país. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también De no ser por Edu Vargas: Audax toma mínima ventaja ante Huachipato en semis de Copa Chile

¿Qué dijo Eduardo Vargas de la Copa Chile?

Eduardo Vargas puede tener un regreso al fútbol chileno con un título, más allá que la vuelta la realizó con la camiseta de Audax Italiano y no con Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Esto, porque el cuadro itálico dio un paso importante para la gran definición de la Copa Chile, donde vencieron en la primera semifinal y apuntan a poder levantar el trofeo.

Pese a que falló un penal desde los 12 pasos, tuvo su momento de desahogo por las plataformas digitales, donde optó por un lado más positivo.

Alejado de los micrófonos, decidió mandar un mensaje por las redes sociales, donde demuestra sus ganas de poder coronarse en su primera temporada en el país: “Vamooo un pasito más todos juntos”.

Publicidad

Publicidad

Mira la foto: