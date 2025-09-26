Universidad de Chile avanzó a semifinales de Copa Sudamericana tras vencer a Alianza Lima. Una campaña que tiene muy atentos a los hinchas azules y también a los de Coquimbo Unido.

Los azules actualmente están a 18 puntos de distancia de los piratas, pero con dos partidos pendientes. En caso de ganar ambos, puede quedar a 12 de distancia con siete encuentros por jugarse y además deben chocar entre ambos, en el Nacional.

El mensaje de Coquimbo a U. de Chile

Por ende los coquimbanos sienten que el campeonato no es carrera corrida y así lo dejó en claro Matías Palavecino, quien en charla con Redgol asegura que están contentos por el desgaste

“Le deseamos lo mejor a la U”, señaló el titiritero de Coquimbo Unido, entendiendo que le conviene a su equipo. “Que siga pasando y teniendo la cabeza en la Copa, con esa doble competencia se desgasta como se dice”, agregó.

Palavecino está contento con el rendimiento de la U en Sudamericana

Palavecino está seguro que mientras la U. de Chile esté en la Copa Sudamericana será beneficioso para los de la IV Región. “Eso puede ayudarnos a lograr nuestro objetivo”, sostuvo.

Por lo pronto, la “U” jugará este domingo ante La Serena. Y luego tiene programado un partido contra Palestino antes de jugar ante Lanús, por Copa Sudamericana.

Luego, entre los duelos coperos ante los trasandinos, tiene programado el partido ante Universidad Católica, el que seguramente se suspenderá a petición de los azules.

De esta manera, la ANFP debe resolver el calendario del Bulla que además tiene un partido pendiente contra Everton. Todo eso bajo la atenta mirada de Coquimbo Unido, que tiene claro que es su principal adversario de cara al título.

