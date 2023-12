Cobresal vs Unión Española: Cuándo juegan, horario y dónde ver el final del Campeonato Nacional

Otra entretenida temporada del fútbol chileno llega a su fin, con la disputa de la 30° fecha del Campeonato Nacional. Cobresal tiene la primera opción de ser campeón, para lo cual debe imponerse en condición de visita ante Unión Española. El duelo promete ser un partidazo.

Los Mineros de manera sorpresiva se metieron en la parte alta y no bajaron más. Al inicio de año muy pocos habrían apostado por los dirigidos por Gustavo Huerta, pero a punta de buenos resultados, hoy están a un paso de bajar la segunda estrella de su historia. Unión Española que parecía que no se jugaría nada, podría conseguir un pasaje a la Copa Sudamericana si se dan algunos resultados.

¿Cuándo juega Unión Española vs Cobresal?

El duelo se juega este viernes 8 de diciembre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Santa Laura de Independencia.

¿En qué canal ver en vivo por TV el Campeonato Nacional?

Este partido será transmitido en TV por las señales de TNT Sports 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 3 (Ex CDF Básico)

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la 30° fecha?

Este duelo del Campeonato Nacional podrás verlo a través de Estadio TNT Sports.

A un triunfo de la gloria

Cobresal está muy cerca de escribir una historia inolvidable, de esas que van directo a los grandes momentos del fútbol chileno. Los Mineros comenzaron el año con el anhelo de meterse a Copa Sudamericana y hoy están a punto de bajar la segunda estrella de su historia. Son líderes con 56 puntos, con 2 unidades de ventaja sobre su escolta Huachipato. Dependen de sí mismos para ser campeones en el Estadio Santa Laura de Independencia.

En su último encuentro, los Mineros derrotaron por 4-3 a Universidad de Chile en un duelo estuvo muy apretado. Hasta bien entrado el encuentro, los Azules se imponían por 3-2, pero en los minutos finales los de El Salvador lo dieron vuelta gracias a la anotación de Gastón Lezcano en el minuto 95. Muchos pensaron que era el gol del título, pero el triunfo agónico de Huachipato contra Ñublense estiró la definición del equipo campeón hasta la fecha final.

Unión Española ya demostró que no regalará nada. Pese a las dudas por el rendimiento que traía en sus duelos recientes, fueron al Monumental y dejaron a Colo Colo sin pelear por la copa. De paso, revivieron la esperanza de ir a la Copa Sudamericana aunque necesitan varios resultados además de ganar: que Magallanes descienda, que Universidad Católica pierda y que la U no triunfe. Además, los Hispanos no quieren que Cobresal dé la vuelta en su casa. Partidazo en Independencia.