Verdugo de Colo Colo va por Cobresal: "No me gustaría que den la vuelta en nuestra cara"

Unión Española cortó su mala racha y volvió al triunfo para dejar la grande en el Campeonato Nacional. Los Hispanos derrotaron por 0 a 2 a Colo Colo y lo sacaron de la lucha por el título, dejando sólo a Cobresal y Huachipato en la pelea.

Y en la última fecha del torneo, el equipo de Ronald Fuentes se verá las caras nada menos que con los Mineros. Ante el líder de la tabla de posiciones, los de Independencia puede tener un rol clave para definir al nuevo campeón del fútbol chileno y desde ya dejan en claro que no la harán fácil.

Leandro Garate, autor del gol que condenó a Colo Colo en la disputa por la cima, le envió un claro mensaje a Cobresal. Y es que en los Hispanos, más allá de no jugarse nada, aspiran a cerrar la temporada de la mejor manera posible y no quieren una vuelta olímpica en su casa.

Leandro Garate advierte a Cobresal para la última fecha del torneo

Unión Española puede tener un rol clave para definir al próximo campeón del fútbol chileno. Después de dejar fuera a Colo Colo, ahora los Hispanos se verán las caras con el líder Cobresal, que de caer puede dejarle el camino servido a Huachipato.

Y en Independencia tienen claro que pueden dar ese golpe. Tras la victoria ante el Cacique, Leandro Garate conversó con LUN y dejó en claro que irán con todo. “Vamos a descansar y enfocarnos en lo que viene, son pocos días para preparar el partido”, lanzó.

El delantero recalcó que no quiere ver a Cobresal levantando el título en la casa de Unión Española y les dejó una advertencia. “Queremos ganar y, en lo personal, no me gustaría que dieran la vuelta en nuestra cara”.

En esa misma línea, realizó una autocrítica por la campaña hecha por el plantel. “Siento un poco de vergüenza deportiva porque estuvimos muchas fechas sin ganar y eso no es bueno. Buscamos por todos lados, pero nunca es bueno tener una racha negativa así”.

El equipo de Ronald Fuentes no lo ha pasado bien en la segunda rueda, pero se reencontró con los triunfos en un momento clave del Campeonato Nacional. Ahora tendrán que animar una verdadera final ante Cobresal, donde se sabrá si la copa se va o no al norte.

Unión Española no quiere ser la guinda de la torta en el cierre de la temporada y espera salir con el brazo en alto ante el líder. Los Hispanos sueñan con un cierre dorado y así amargarles la fiesta a los punteros, algo que Huachipato ruega que ocurra para conseguir su milagro.

¿Cuándo juegan Unión Española y Cobresal?

Unión Española recibe a Cobresal en la última fecha del Campeonato Nacional 2023. El duelo está programado para este viernes 8 de diciembre desde las 18:00 horas.

¿Puede Unión Española meterse en Copa Sudamericana?

No. Unión Española se quedó sin opciones de entrar en la Copa Sudamericana ya que, de vencer a Cobresal, llegará a 39 puntos, lejos de los 41 de hoy tiene Unión La Calera, el último clasificado.

