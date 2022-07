El fútbol chileno vive su semana más especial y prepara la alfombra roja para recibir la fecha 20 del Campeonato Nacional 2022, donde el plato fuerte será el duelo en el que Universidad de Chile tendrá que recibir a Colo Colo en un nuevo Superclásico. Duelo que para Patricio Yáñez podría verse afectado por las bajas en ambos lados.

Tanto el Romántico Viajero como el Cacique tienen varios nombres menos para enfrentarse este domingo 31 de julio en el Estadio Fiscal de Talca, situación que para muchos en primera instancia afectará a los azules, pero Yáñez explicó en Deportes en Agricultura que los albos también la sufrirán.

“Tiene muchas ausencias Colo Colo, no está Amor, no está Fuentes, no está Costa, ya no está Solari", comenzó apuntando el Pato para después advertir con todo. "Ojo, porque así como la U tiene ausencias, Colo Colo también las tiene. Así que hay que mirar el partido con otro prisma", lanzó.

Así, tras eso el exjugador de ambos elencos añade que "las bajas de Colo Colo están al nivel de las de la U, y tantas bajas en los dos equipos pueden afectar el nivel del clásico inclusive, pero eso habrá que verlo”.

Inmediatamente después, el campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos advierte que “entre la falta de completar una idea futbolística de parte de Diego López, de tener ya una cantidad de entrenamientos y una cantidad de partidos, yo voy a volver a repetir lo que dije hace tiempo, a la U, si bien se ordena y tiene matices, no le alcanza para manejar un partido y poder ganarlo, yo creo que eso es lo preocupante".

Por eso mismo es que para cerrar destaca que "en la pérdida que tiene Colo Colo de jugadores importantes para vivir un clásico, tiene más herramientas y recursos. Está en la parte alta, juega mejor que la U y debiera, para mi gusto y por una cuestión netamente futbolística, tener el favoritismo 100%. Bueno, el 99,9%, porque uno siempre tiene que dejar un margen, pero esa es la realidad y esa es la diferencia que hay hoy entre la U y Colo Colo”.

Universidad de Chile y Colo Colo chocarán este domingo 31 de julio desde las 13:15 horas en el Estadio Fiscal de Talca para llevarse todas las miradas de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2022.