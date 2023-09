Pinilla y Caamaño protagonizaron un nuevo momento de tensión en el programa Deportes en Agricultura. ¿La razón? La presencia de Charles Aránguiz o de Diego Valdés en la Roja para chocar con Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

La selección chilena inició el camino rumbo al Mundial 2026 con derrota de 3-1 ante Uruguay, y contra los cafeteros hará todo lo posible por sumar sus primeros tres puntos. Y en la previa Mauricio y Cristián tuvieron un acalorado debate.

Pinilla y Caamaño se gritonean

El periodista deportivo se refirió al mediocampo de Chile. “Yo pongo a Pulgar, Valdés, Vidal y Delgado, saco a Aránguiz“, lanzó, y encontró respuesta inmediata del exfutbolista: “¿Tú pones a Valdés por sobre Aránguiz?“

“Este Aránguiz no está para la selección, desgraciadamente, y me lo demostró el otro día (contra la Celeste). Y eso que yo soy un defensor de Aránguiz…”, detalló Caamaño.

Tras eso sacó la voz Pinilla para señalar que “pero el otro día quién jugó bien“. “En un partido con mucha intensidad”, alcanzó a decir Cristián antes de que Mauricio lo interrumpiera alzando la voz.

“Pero si no tenía pase hacia adelante, tenía que jugar todo el rato hacia el lado”, disparó Pinigol con tono molesto. “Y por eso Valdés se reveló“, lanzó Caamaño, quien hizo estallar a Pinilla.

“Noo, ¿qué se reveló Valdés, Caamaño? Por Dios… ¿Qué estás hablando?”, disparó el ex seleccionado nacional. “El segundo tiempo de Valdés fue muchísimo mejor que el de Aránguiz”, siguió Caamaño.

El resto del diálogo:

Pinilla: “Pero si ya íbamos 3-0 pues, Caamaño”.

Caamaño: “Pero es que es más fácil darle a Valdés que a Aránguiz”.

Pinilla grita: “Si no estamos dándole a Valdés, si nosotros también queremos que le vaya bien”.

Caamaño: “Dale a Aránguiz entonces”.

Pinilla: “Pero si Aránguiz se equivocó, no tuvo línea de pase…”

Caamaño: “¿Y Pulgar? También se equivocó. Horrible partido”.

Patricio Yáñez se mete: “Lo que pasa es que hay jugadores de nivel A, Cristián, que pueden tener un bajo partido, pero no por eso los voy a quitar…”.

Pinilla furia: “¿Qué partido esperas de Valdés? ¡Dime qué partido esperas de Valdes en la selección para que lo replique mañana!”

Caamaño: “Recuerdo uno en Venezuela…”

Pinilla: “Ah, en Venezuela… listo”.

Pato Yáñez: “Sin ser peyorativo con la liga mexicana, si Aránguiz no me anda bueno le doy la chance al otro partido, si un mexicano no me anda lo saco”.

Pinilla: “Pero claro, Aránguiz tiene 80 partidos buenos en la selección, ¿entonces qué partido bueno esperar tú de Valdés?”.

Caamaño: “Hace cinco años Aránguiz no juega un partido por la selección. La intensidad sudamericana, los futbolistas que vienen hoy desde Europa, no te permiten tener hoy tres volantes sobre los 30 años”.

¿Cuándo juega la Roja con Colombia?

Este martes 12 de septiembre, desde las 21:30 horas, la selección chilena recibe a Colombia en el Estadio Monumental. El duelo es válido por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.