El 18 de septiembre fue un día triste para el periodismo deportivo chileno, ya que se conoció la noticia del sensible fallecimiento de Carlos Rudloff, reportero de Deportes en Agricultura que cubría a Universidad de Chile y Universidad Católica. La noticia fue confirmada por la misma radio.

Sus compañeros en la casa radial se han volcado a redes sociales para despedirlo. E incluso compartieron una carta abierta a su familia, en la que todos se despidieron de Carlitos Al Toque. “Nos enfrentamos con mucho dolor a la sensible partida de nuestro compañero Carlos Rudloff”, comentaron.

En conversación con Las Últimas Noticias, Manuel de Tezanos y varios otros periodistas han mostrado su profundo pesar por el fallecimiento del joven reportero, quien tenía solo 26 años.

“Estoy en estado de shock, no lo puedo creer. Carlos llegó a la radio haciendo la práctica, y se notaba que tenía ganas, era súper positivo, se preparaba para las transmisiones. Había agarrado mucho protagonismo, se había ganado su lugar sobre la base de esfuerzo y preocupación. Como que estaba haciendo el camino y me da pena”, afirmó Manoel.

Mauricio Pinilla, también panelista en la radio, compartió un escueto mensaje en su Instagram y una divertida imagen con el reportero. “Hasta siempre Rudloff, te extrañaré fenómeno”, escribió.

Carlos Fontalba, productor de Deportes en Agricultura, habló sobre su último despacho. “Me metí ahora a escuchar su último despacho porque me nació hacer un comunicado, una carta a la familia. Lo hizo desde su casa de Viña, el sábado a las 13:06, sobre la Copa Davis y los Cóndores”, destacó.

“Estoy golpeadísimo, tuve que dejar de hacer todo lo que estaba haciendo. Me queda el vacío, porque creo que es irremplazable por todo lo que era Carlitos como profesional”, agregó Fontalba.

Alejandro Lorca señaló en su Twitter que “con pena inmensa, hoy me entero de la temprana e inexplicable partida de Carlitos Rudloff, joven periodista, compañero en Radio Agricultura. Carlos era un joven lleno de sueños, amable, sencillo, educado, particularmente respetuoso y alegre. En muy poco tiempo se ganó el espacio”.

Finalmente, Francisco Sagredo, director de Deportes en Agricultura, entregó más detalles sobre temas burocráticos y una emotiva anécdota. “He estado viendo los temas administrativos con su familia, con la radio y estamos todos impactados porque era un tremendo joven, un niño de 26 años que llegó a hacer la práctica”, comienza en conversación con LUN.

“A mí me tocó tomar la decisión de contratarlo, se lo ganó con creces. Ha sido duro para todo el equipo, porque era un chico alegre, muy trabajador y un buen periodista, que siempre se conseguía los teléfonos de jugadores, representantes, y los llamaba”, añadió.

Y sobre su fanatismo por U de Chile, Sagredo reveló que “cuando jugó la U en El Salvador contra Cobresal me pidió ir, pero nosotros no íbamos a mandar cancha. Él se quería pagar el viaje porque me dijo: ‘yo era un niño cuando la U fue campeón y quiero conocer ese estadio’. A sus padres les dije que era un muy buen niño, prolijo, que siempre estaba sonriendo”, cerró.