Compleja tarea tiene el entrenador de Universidad de Chile Diego López esta semana. Su equipo no logra un buen rendimiento, los resultados no acompañan y hay varios lesionados que hacen más difícil preparar un partido difícil como lo es el Superclásico ante Colo Colo.

Respecto a esto, Marcelo Barticciotto analiza que es muy poco probable que los azules salgan a jugar de igual a igual en Talca, por lo que seguramente será un partido de chico a grande contra su archirrival.

"Soy de la idea siempre de salir a jugar, tratar de buscar el arco rival, es mi filosofía. Me gusta el fútbol jugado de esa manera. Pero la prioridad de la U es sacar puntos, más allá del juego y funcionamiento. Por eso la U debe hacer partido inteligente. Si debe defenderse, que lo haga", contó el Barti en Radio Cooperativa.

Puso como ejemplos a otros equipos que le han jugado así Colo Colo. "De ahí tiene mucho que aprender, por ejemplos del partido que le jugó Audax o Huachipato, más allá de haber perdido. Quizás con matices, porque cuando tenga la pelota la U, como equipo grande, va a tener que atacar".

Más allá de eso confiesa que "sin duda la U debe plantear el partido de atrás hacia adelante. Para el presente de la U, deben jugarlo con mucha actitud y vergüenza deportiva, aunque sé que eso no alcanza, pero es el punto de partida".

Sobre la chance de que juegue Felipe Seymour, contó que "es lógico que el DT piense en Seymour, no es una locura, en este tipo de partidos apuntarle a uno con experiencia. Además no es que tenga mucho dónde elegir, no es descabellado".

De todas maneras cree que por haber estado lesionado tanto tiempo "es un riesgo sin duda, por la lesión y algo futbolístico, pues hace rato no hace fútbol y no debe tener mucha condición futbolística. Es difícil la semana para López. Arma un equipo con lo que tiene, con lo que le queda. No es que vaya a pararlo mal teniendo más opciones. No le queda más".