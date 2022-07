Universidad de Chile recibió un triunfo sobre la hora ante O'Higgins y sumó una nueva derrota en el Campeonato Nacional. Con el resultado, los azules llegan complicados para enfrentar su nuevo desafío: el Superclásico ante Colo Colo de este domingo.

Los dirigidos de Diego López no solo llegan con una gran distancia en puntaje con los albos, la que los tiene a solo seis unidades del colista. También están sufriendo con una larga lista de lesionados: Nery Domínguez se lesionó ante los celestes, Álvaro Brun fue expulsado en los descuentos; por otro lado, Bastián Tapia, Mauricio Morales, Cristóbal Muñoz, Luis Casanova, Yahir Salazar y Luis Felipe Gallegos ya eran bajas.

Y para Felipe Bianchi, los azules tienen una tarea casi imposible ante el Cacique. El periodista deportivo conversó con Paulo Flores y RedGol sobre el Superclásico N°192 y manifestó que ganarlo es la única opción para salvar el año azul, pero que no tiene mucha fe en lo que puedan presentar el equipo.

"Creo que la gente de la U tiene claro que la única opción que tienen de salvar este año es ganando el Superclásico, aunque aún así no les asegura nada. Tienen una seguidilla de partidos muy difíciles, con Unión Española, Curicó Unido y Universidad Católica, que pueden hacer de agosto un mes de la salvación o por cuarto año consecutivo el mes en que empiezan a pelar el descenso", aseguró.

"Para ellos es muy importante, pero veo diferencias demasiado altas a nivel de juego entre ambos equipos, no tengo mucha fe en lo que pueda hacer la U en el partido", reflexionó.

Para Bianchi, el actual periodo de la U, que por tercer año se complica al acercarse mucho a la zona de descenso, no es la peor de la historia, pero sí está dentro de las más malas. "La U no tiene forma de juego, no tiene grandes protagonistas, se ve confundida, está mal defensivamente, le cuesta mucho llegar. Tiene todas las características de un equipo que está cojeando y no está bien. Además, tiene una de las crisis más grandes de la historia de la U a nivel directivo, sin duda", añadió.

"Lo que tiene que hacer la U es tratar de que no se juegue todo el partido en su área. De todos los equipos que han jugado, en muy pocos han llegado más que el rival, sea quien sea. Colo Colo es un equipo que llega mucho, presiona mucho en la salida, seguramente repetirá lo que fue el último partido con la U. Si van a presionar arriba a defensas que les cuesta mucho salir jugando, los van a matar y así fue en el partido pasado", cerró.