Marruecos afina los últimos detalles para afrontar los meses previos al Mundial de Qatar 2022. El cuadro africano quedó emparejado en el Grupo F del certamen junto a Bélgica, Canadá y Croacia, actual subcampeón del torneo de países más importante en el orbe. Pero este 2022 ha sido algo turbulento para el combinado marroquí, que este 23 de septiembre se medirá a Chile en uno de los amistosos que la Roja tendrá en un periplo por Europa que comenzó el sábado pasado.

Apenas a 90 días de que la cita comience, la federación de aquel país decidió dar un golpe de timón: destituyó al bosnio Vahid Halilhodzic y en su lugar designó a Walid Regragui, quien fuera jugador del seleccionado y llegó al puesto tras guiar al Wydad Casablanca a conquistar la Liga de Campeones de la Confederación Africana.

Entre otras cosas, el otrora defensor del Toulouse francés tenía la misión de terminar con un problema muy importante en el equipo: zanjar el impasse entre el entrenador anterior y Hakim Ziyech, el crack del Chelsea que no juega un partido internacional desde junio del año pasado a raíz de una discusión que nunca se pudo solucionar. El bosnio-francés también tuvo un cruce fuerte con Noussair Mazraoui, carrilero que pertenecía al Ajax, pero fichó como agente libre por el Bayern Múnich de Alemania. Ese choque sí llegó a una reconciliación en mayo de 2022.

"No puedo llamar a un jugador como Ziyech aunque sea Lionel Messi. Puede arruinar el ambiente del grupo", expresó el experimentado DT de 69 años, quien fue mundialista con Argelia en Brasil 2014 y logró clasificar a Japón a Rusia 2018, pero también fue sacado de su cargo a poco de comenzar la competencia, aunque esa vez fue a raíz de los malos resultados cosechados en los amistosos preparatorios. El gran argumento de Halilhodzic fue que el zurdo había inventado molestias físicas. "Por primera vez en mi carrera he visto un jugador que no quiere entrenar y dice estar lesionado, aunque las pruebas médicas demuestran que sí puede jugar", afirmó el estratego en febrero de este año.

Pero la ausencia del ex jugador del Ajax y el Twente de Holanda llegó a su final, pues Regragui no sólo lo reincorporó. También dio detalles de la charla que tuvo con él para concretar ese llamado. "Hablé con él y aceptó de inmediato. Me dijo que no veía la hora de volver al equipo", expresó el DT marroquí-francés. "Sé que es un jugador que tiene un carácter bastante fuerte", complementó el flamante estratego en torno a una de las grandes figuras que tiene Marruecos.

Achraf Hakimi del PSG se roba las miradas en Marruecos

Marruecos está lleno de figuras. Además del regreso de Hakim Ziyech, son varios los futbolistas del plantel de Walid Regragui que tienen importantes roles en clubes relevantes del Viejo Continente. Uno es, por cierto, el lateral derecho Achraf Hakimi, un indiscutido en el París Saint-Germain, autor de dos goles en ocho partidos jugados para el PSG en la Ligue 1. También jugó en el Borussia Dortmund y el Inter de Milán, que recibió 60 millones de euros para traspasarlo al elenco galo.

Yassine Bounou es otro nombre muy atractivo que tiene el elenco marroquí. El portero ha sido clave en el Sevilla, sobre todo en la consagración en la Europa League 2019-2020. El oriundo de Montreal, Canadá, es titular en el cuadro andaluz, donde ha disputado seis partidos en el complicado inicio de los de Nervión en La Liga. Younes Belhanda, un talentoso volante que fue compañero de Marco Estrada en el Montpellier campeón en 2011-2012, también figura en la convocatoria.

En el ataque, por cierto, también aparecen valores considerables: otro del Sevilla, de hecho. Se trata de Youssef En-Nesyri, quien no ha podido marcar por primera vez, aunque cerró la edición liguera anterior con cinco tantos. Y la antepasada, con 18.

Un socio de Alexis en Marsella, otra figura a considerar en Marruecos

Alexis Sánchez se ha erigido como el centrodelantero más peligroso en el Olympique de Marsella, que empató 1-1 ante el Rennes y le dejó al PSG la chance de sacar ventaja en la Ligue 1. En el cuadro dirigido por Igor Tudor, que este 18 de septiembre fue amonestado tras protestar una infracción sobre el tocopillano, hay otro seleccionado de Marruecos.

Uno que se ha mostrado muy activo en las sociedades que puede llevar a cabo con el goleador histórico de la selección chilena: Amine Harit, quien también fue convocado por Walid Regragui. El "77" del cuadro más popular del balompié galo fue internacional por la Sub 19, Sub 20 y Sub 21 de Francia, pero optó por defender al cuadro marroquí en la absoluta, donde ya suma 14 participaciones. ¿Tendrá minutos frente al equipo de Eduardo Berizzo?