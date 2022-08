El delantero del Bayern Munich, Sadio Mané, decidió no aceptar la cerveza que le ofreció el club en la foto oficial del plantel. El joven Noussair Mazraoui también la rechazó.

El Bayern Munich también celebra la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza, fiesta que todos los años atrae a millones de visitantes de todo el mundo a ese lugar.

Este lunes en un acto promocional, el plantel posó en una foto con los atuendos típicos alemanes y sosteniendo una gran cerveza en la mano.

Sin embargo, hubo dos jugadores que rechazaron tomar la cerveza en la fotografía. El ex Liverpool, Sadio Mané, y el ex Ajax, Noussair Mazraoui, prefirieron no hacerlo por motivos religiosos. Los dos son practicantes musulmanes, religión que prohibe la ingesta de todo tipo de bebidas alcohólicas.

El gesto fue incluso aplaudido por algunas aficionados del Bayern, que ven a Mané como un hombre de principios. “Muy inspirador. Siempre mantente fiel a tus creencias”, señaló uno en Twitter.

En el evento, el ex delantero de los reds señaló: “Me siento como si hubiera estado aquí durante mucho tiempo. Aunque cambiar de club no siempre es fácil, tengo mucha suerte de estar aquí. Estoy muy feliz y orgulloso de ser parte de este club”.

El Bayern Munich viene de empatar como local frente al Borussia Mönchengladbach por la cuarta fecha de la Bundesliga, pero aún así es líder junto al Union Berlin con 10 puntos.

En la próxima fecha el Bayern se medirá justamente al Union Berlin en el An der Alten Stadion, duelo agendado para el 3 de septiembre.