Tras su paso por el Masters 1000 de Canadá, Tomás Barrios (131°) vuelve a la cancha y ahora lo hará bajo el calor caribeño.

El chileno endrá su estreno en el Kia Open 2025, oficialmente llamado Challenger de Barranquilla, ante el japonés Kenta Miyoshi (548°), en un choque que marca su primer cara a cara.

Un debut con favoritismo

El ranking habla claro: Barrios es el segundo sembrado del torneo, solo por detrás del argentino Juan Pablo Ficovich (127°), y llega como uno de los candidatos a pelear el título.

El nipón, en tanto, buscará dar la sorpresa en este estreno.

¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs. Kenta Miyoshi?

El duelo está agendado para este lunes 11 de agosto, en un horario que aún no se confirma.

Con apenas una hora de diferencia entre Barranquilla y Chile, el encuentro no debería ser en un tramo incómodo para los fanáticos nacionales.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión será exclusiva vía online en www.atptour.com.

Para encontrar el partido, hay que entrar al menú “Challenger”, luego a “Challenger TV” y buscar el torneo por el nombre “Barranquilla” o directamente por alguno de los jugadores.