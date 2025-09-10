Los números son contundentes. Si Coquimbo Unido continúa con su racha de triunfos y suma tres puntos en su próximo duelo por Liga de Primera ante Ñublense, aumentará su ventaja sobre sus escoltas Palestino, Universidad de Chile y O’Higgins a 17 y 18 puntos, respectivamente.

Una ventaja que a siete fechas del final de la temporada, con un largo receso entremedio, puede parecer irremontable, con lo que les daría a los “piratas” el primer torneo nacional de su historia. Algo que parece inevitable, pero que en el club prefieren omitir.

Al menos ese es el pensamiento de su entrenador Esteban González, que en conferencia de prensa previa al duelo de Coquimbo que abre la fecha 23, dejó en claro que si bien fueron capaces de romper múltiples récords, del título mejor no hablar.

Coquimbo no quiere que le hablen de títulos

“Nosotros no miramos la tabla, no miramos las fechas que quedan. Respetamos a todos los rivales que en este caso vienen atrás de nosotros, pero sabiendo que la dificultad para nosotros es Ñublense, más que una presión que tengamos por la posición”, sostuvo el “Chino”.

En esa línea, el técnico de Coquimbo asegura que “más que ir viendo la posición en la tabla o una campaña histórica, no hemos ganado absolutamente nada. Si bien es cierto que el equipo ha batido algunos récords, ese no es nuestro techo, este equipo no tiene límites“.

“Bajo esa premisa nosotros seguimos trabajando y creciendo. Todo lo que hemos hecho nos alimenta en confianza para lo que viene. Después veremos para qué nos alcanza, pero la forma de entrenar, de jugar y de afrontar cada partido, y cómo están resolviendo los jugadores a nosotros nos ilusiona“, finaliza Esteban González.

¿Cuándo juega el líder de Liga de Primera?

Coquimbo será el encargado de abrir la fecha 23, la última antes del receso por Fiestas Patrias y el Mundial Sub 20, cuando reciba este viernes 12 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoso a Ñublense, desde las 18:00 horas.