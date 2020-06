¿Últimos minutos de Alexis en Italia? Horario y dónde ver en vivo Parma vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A

Nueva fecha en Italia que comenzó con la victoria de la Juventus, y que tendrá este domingo otro atractivo partido, sobre todo para los chilenos. Inter de Milán visitará al Parma.

Duelo importante para los dirigidos por Antonio Conte, que han tenido un irregular 2020 y en el regreso de la cuarentena han tenido pobres resultados, incluyendo el último duelo: empate 3-3 con el Sassuolo; juego que el entrenador italiano calificó de "absurdo".

El chileno mostró futbol y ganas en su último partido, en el que fue titular pero salió reemplazado cuando los nerazurri aún ganaban. (Foto: Getty)

Y el que vivirá un partido especial es Alexis Sánchez. El atacante vive horas inciertas sobre su futuro, ya que podría tener que dejar el Inter este 1 de julio. Si no se logra extender el préstamo por el alargue de la temporada, el ex Arsenal tendría que volver a Manchester.

Días cruciales para el Maravilla y que en caso de tener buenos minutos este fin de semana, podría convencer a los dirigentes italianos para que peleen por la permanencia del chileno, más aún cuando otros equipos ya pusieron sus ojos en el bicampeón de América.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Parma vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A?

Parma vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A jugarán este domingo 27 de junio a las 15:45 horas de Chile.

�� | TRABAJO DURO



Nerazzurri trabajando en el Centro Deportivo Suning en vista al #ParmaInter



La galería completa �� https://t.co/iCi7NL45b3



Powered by @Lenovo #Lenovo pic.twitter.com/b0jCuuvln6 — Inter (@Inter_es) June 26, 2020

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Parma vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A?

Parma vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A será transmitido en vivo por ESPN y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming Parma vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A?

Si buscas un link para ver en vivo y online Parma vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A, podrás hacerlo en ESPN Play.