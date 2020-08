Arturo Vidal explica sus polémicas declaraciones antes de enfrentar al Bayern: "Si no tuviera esta mentalidad, no estaría en Barcelona"

Un día antes de los cuartos de final de Champions League entre el Barcelona y el Bayern Múnich, Arturo Vidal dio una polémica conferencia de prensa, donde ninguneaba el título del cuadro bávaro en la Bundesliga.

"Claramente se tienen mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo", sostuvo en ese entonces el King.

Para mala suerte de Vidal, el Bayern le pasó por encima al Barça y lo aplastó con un contundente 8-2 en el Estadio Da Luz, generando una crisis sin precedentes en el club catalán.

Varios cuestionaron al volante chileno por sus "imprudentes" declaraciones antes del encuentro, pero el propio King confesó que no está arrepentido. En conversación por YouTube con Daniel Habif, Vidal explicó sus polémicas palabras contra el Bayern.

"Eso es lo que siempre le gente me dice después, cuando pasan las cosas y me salen mal. Siempre me dicen que soy, no sé, agrandado, que hablo mucho. O que no tengo humildad. Y eso es todo lo contrario. Yo cuando lo hablo, lo hablo de mi corazón, de lo que quiero, y tengo que poner mente positivo para salir a ganar", comenzó diciendo el King.

Arturo Vidal no pudo ganar títulos en la presente temporada con el Barcelona

En esa misma línea, el volante culé aseguró que "si no tuviera esta mentalidad no estaríamos hablando ahora, no estaría en Barcelona. Sería otra persona. Pero me hago responsable de mis palabras. Yo cuando hablo también lo hago porque tengo confianza de mis compañeros, tengo confianza de lo que yo puedo hacer en el campo. Y ya después tiene que pasar el que juegue mejor".

Finalmente, Vidal aclaró que no está para nada arrepentido: "¿Arrepentido? No, no, nunca me he arrepentido de nada. Nunca me he arrepentido de nada, sino que aprendo de las cosas que pasan".