Arturo Vidal pone un pie fuera y critica duro al Barcelona: "Si crees que puedes ganar todo con el ADN estás muy equivocado"

Arturo Vidal vive un domingo movido y temprano por la mañana se dejó caer en el Barcelona para la jornada de exámenes PRC, la previa para el inicio de los trabajos azulgranas de cara a la próxima temporada.

Pero no fue lo único, pues el Rey Arturo concedió una extensa entrevista a Daniel Habif a través de YouTube, en la que abordó temas complejos como su quiebre con Claudio Bravo en la selección chilena, y el presente del Barcelona.

Vidal habló por primera vez tras la eliminación en Champions League frente al Bayern Múnich con goleada por 8-2 de los alemanes. El King aparece entre los jugadores que deben partir del Barcelona, fuera de los planes de Ronald Koeman… Y el chileno lanzó dardos al club culé dejando la sensación que ya se resigna a dejar el Camp Nou.

“Los últimos tres años no son lo que un equipo como Barcelona se merece. Claramente esto es algo que va mucho más allá de los jugadores, es algo más grande donde las cosas no se están haciendo bien. Si el club tiene que mejorar, debe hacerlo de la mejor forma, pero esto no es fácil. No es llegar y sacar a los más grandes. Barcelona tiene que cambiar su forma de pensar, el fútbol ha evolucionado mucho y el ADN Barcelona ya está quedando atrás”, dijo Vidal.

Arturo Vidal y Lionel Messi en el Barcelona contra Bayern Múnich por Champions League.

Y justamente Vidal ha sido uno de los más perjudicados por el mentado ADN del Barcelona. Desde su llegada a los catalanes, los medios españoles e hinchas debaten sobre el volante criollo como un término excluido del plantel culé.

“Los otros equipos están mejorando en otras partes. En este momento el fútbol es más físico, con más fuerza, con más velocidad, donde la técnica a veces pasa a un segundo plano. Es muy difícil que yo pueda decidir eso, pero Barcelona debe cambiar muchas cosas. Un equipo, yo pienso que es el mejor equipo del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los menores. No porque no merezcan estar ahí, pero este equipo siempre debe estar compitiendo por quien debe jugar, elevar el nivel de competitividad al interior del club", añade el chileno.

Sentencia que “todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, para crecer, para ir entrenando cada mejor. Cuando no avanzas, cuando piensas que con tu ADN puedes ganar todo, estás muy equivocado. Tenemos al número uno, que es Lionel Messi, pero también necesita ayuda, jugadores que se peleen el puesto para mejorar al equipo”.