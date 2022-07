La opción de que Arturo Vidal sea el nuevo refuerzo de Boca Juniors está tomando cada vez más fuerza. El King recibió la primera oferta y, según señalaron en Argentina, espera el resultado en la Copa Libertadores para entregar su respuesta, generando toda una revolución al otro lado de la cordillera.

En medio de toda la negociación, Claudio Borghi habló sobre la posible llegada del volante al fútbol argentino. En conversación con TyC Sports el Bichi, que lo dirigió en Colo Colo y la selección chilena, aprobó el interés. "Estoy de acuerdo con Juan Román Riquelme, Arturo Vidal nació para jugar en Boca".

"Se formó en Colo Colo, equipos parecidos en las formas dentro de la cancha y en el fanatismo de su gente. Está en el gen de Vidal ser un guerrero, ser un chico que lucha mucho, que tiene características físicas muy buenas", agregó.

Para Claudio Borghi, la chance de que Arturo Vidal llegue a los Xeneizes es tremenda. "Es una buena posibilidad que juegue en Boca. Coincido 100% con Riquelme, es un jugador que puede entrar en esta forma y estilo que tiene Boca. Es un jugador con una jerarquía extraordinaria, no nació para ir al banco de suplentes".

Aunque el Bichi advirtió que "no es un creador, es un defensor que fue subido en línea pero que carece a veces de la calidad de un creador. Pero se adapta al juego, a las formas, a las líneas y eso le ha permitido ir progresando. Pero al no ser creador, a Boca no le va a cambiar la forma de jugar de tres cuartos para adelante".

En esa misma línea, Claudio Borghi recalcó que "va a ayudar mucho en el medio, en la recuperación, en cubrir espacios. Va a cooperar con algunos goles, con algunos cabezazos, pero no es Riquelme. No es que va a empezar a dar pases en profundidad. Solo los jugadores muy diferentes pueden cambiar el andamiaje de un equipo, el resto coopera a que esto mejore. No es que llega Vidal y se soluciona todo".

Su deseo de verlo como líbero y el estar por sobre Luis Suárez

Claudio Borghi dirigió a Arturo Vidal en sus inicios y pudo ver de cerca el nacer de la estrella. Es por ello que al ser consultado por su opción en Boca Juniors, el Bichi se animó a decir que le gustaría verlo en el puesto que siempre soñó.

"Cuando era muy chico, yo me animé a decir que Vidal iba a ser el mejor líbero del mundo. Pero nunca jugó ahí. A medida que van pasando los años, te vas tirando más para atrás. Yo tengo la ilusión de que alguna vez Vidal sienta esto, que jugando más atrás va a tener más libertades", lanzó.

De hecho, Claudio Borghi no descartó que en su llegada a Sudaméricana tome ese rol. "Ahí me va a dar el gusto de verlo jugar de líbero. Tiene todas las condiciones. En unos dos años más me va a dar el gusto".

Finalmente y ante la chance de Luis Suárez llegando a River Plate, el Bichi no duda. "Suárez es de los mejores delanteros que he visto en mi vida. A veces me hace acordar a Ronaldo por el poco reconocimiento que tuvo, a mí dámelo siempre. Pero en este caso, por una cuestión de cercanía y del gusto de que vean a Vidal en buenas condiciones, me iría con Arturo", cerró.