En Universidad de Chile siguen procesando lo que fue la dura derrota ante Colo Colo en el Superclásico 198. Pese al mal momento de los albos, la U fue incapaz de quedarse con una nueva victoria en el Estadio Monumental.

Como es habitual en esta clase de situaciones los cuestionamientos no se están haciendo esperar, sobre todo por algunas polémica decisiones que tomó Gustavo Álvarez en la previa del encuentro.

Una de ellas fue borrar de la nómina al volante uruguayo Sebastián Rodríguez, quien increíblemente luego de tres partidos tras su arribo como flamante refuerzo terminó siendo cortado por el DT para esta visita al recinto de Pedrero.

La razón de Álvarez para cortar a Sebastián Rodríguez

Fue el propio DT de los azules quien dio sus motivos para no contar con el mediocampista charrúa, afirmando que “esto es por rendimiento, y para mí el que está mejor tiene que ser convocado (…) Acertándome, equivocándome pero con mi criterio, siempre por rendimiento”.

Sebastián Rodríguez se quedó sin Superclásico tras apenas jugar tres partidos en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Desde su arribo a la U el volante apenas ha sumado 88 minutos en sus tres partidos disputados. A pesar de las expectativas que había en torno a su arribo, Álvarez se tardó nada en borrarlo de la nómina en un partido tan importante como este ante Colo Colo.

Habrá que ver si en los próximos encuentros Rodríguez es capaz de ganarse un lugar en el bulla o si se transformará en esa larga lista de refuerzos que, derechamente, llegó a puro pasea a Universidad de Chile en los últimos años.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de los azules será ante Colo Colo el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la Supercopa 2025.