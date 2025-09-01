Universidad de Chile todavía tiene el amargo sabor de la derrota en el Superclásico, donde perdieron por 1-0 en su visita a Colo Colo en el estadio Monumental.

Los azules tuvieron de una jornada libre de entrenamientos para poder dar vuelta la página, porque se vienen una muy complicada agenda para el mes de septiembre, aunque considerado una posible clasificación en la Copa Sudamericana.

Esto, porque si la Conmebol da la luz verde para que la U avance a los cuartos de final del torneo internacional, donde se enfrentan a Alianza Lima, habrá un nuevo problema para los azules.

La recargada agenda de partidos puede complicar al cuadro del técnico Gustavo Álvarez, quienes no vivieron un agosto de buenos resultados, donde quedó lejos de la lucha por el título.

La U ya pasó un duro agosto en resultados. Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también Semana decisiva: la fecha en que Conmebol entregará el dictamen para Independiente y la U de Chile

La U busca la clasificación en Conmebol

Fue el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports quien entregó el detalle de los partidos que vienen por delante para Universidad de Chile, considerando una clasificación en la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

“La U espera jugar ese partido del 18 de septiembre en Lima cuatro días después de la final de la Supercopa. Luego el 25 el partido de vuelta y luego el 28 ante Deportes La Serena”, explicó.

En ese sentido, la pista se pondrá dura para los dirigidos por el técnico Gustavo Álvarez, quienes ya se planifican con ese duelo en Lima en plenas Fiestas Patrias.

“Desde 14 de septiembre en adelante, si es que se da lo que esperan en la U que es clasificar en la Copa Sudamericana, se viene una segunda quincena de septiembre recargada y para eso necesitan una buena defensa en Conmebol”, detalló.

Publicidad

Publicidad

ver también El jugador que más extrañó U de Chile en el Superclásico: “Álvarez no lo supo leer”

¿Qué partidos se le vienen a U de Chile?

14 septiembre. Supercopa vs Colo Colo.

18 septiembre, vs Alianza Lima en Perú (Si Conmebol lo autoriza).

25 septiembre, vs Alianza Lima en Chile (El Estadio Nacional no disponible).

28 septiembre, vs Deportes La Serena.