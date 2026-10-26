La U busca acercarse al Chile 2 tras los tropiezos de Colo Colo, mientras Everton pelea por ir a la Copa Libertadores.

Universidad de Chile junto a su mainsponsor JugaBet, enfrenta a Everton por la fecha 25, con la opción de recortar distancia con Colo Colo, líder de la Liga de Primera 2026 con 55 puntos, y seguir en la pelea por el título.

Los azules buscan consolidarse en la lucha por el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027, aprovechando la derrota de Universidad Católica ante Unión La Calera para ampliar su ventaja sobre los cruzados.

En JugaBet el triunfo de la U está pagando 1.74. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 17.400. El empate tiene un factor de 4.31 y la victoria de Everton 4.78.

La U busca acercarse al Chile 2 y Everton pelea por un cupo a la Copa Libertadores.

U. de Chile vs. Everton: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Everton juegan este lunes 26 de octubre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 25 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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ZAPPING: 99 (HD)

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Los citados de U. de Chile

Castellón y Toselli; los defensas Lichnovsky, Ramírez, Fernández, Morales, Hormazábal y Zaldivia; los volantes Poblete, Reinhart, Aránguiz, Díaz, Arce y Barrera; y los delanteros Guerrero, Rivero, Vargas, Lucero, Vásquez y Reyna.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…