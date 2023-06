Universidad de Chile sigue adelante con la intertemporada bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino. Los azules tienen la mira fija en volver de la mejor manera a la competencia. Y para eso, la U pactó un amistoso que se disputará en el Centro Deportivo Azul. Y estará llena de bajas para ese duelo ante Magallanes.

Para ese apretón ante la Academia, el DT argentino no contará con seis jugadores. Tres no actuarán frente al elenco dirigido por Mario Salas a raíz de estar en la selección chilena: Cristóbal Campos, Matías Zaldivia y Lucas Assadi fueron los citados por Eduardo Berizzo para los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.

El club analiza solicitar que el trío de azules regrese antes de la Roja. Pero ninguno de ellos podrá actuar en el juego preparatorio contra el Manojito de Claveles este miércoles 14 de junio. Y según la información que entregó Emisora Bullanguera, habrá otros tres que tampoco serán considerados.

Leandro Fernández y dos más: la U llena de bajas para enfrentar a Magallanes

Uno de ellos es Leandro Fernández, quien todavía espera la respuesta de la Comisión Nacional de Control de Dopaje. El “9” de Universidad de Chile consumió una sustancia prohibida para combatir un “virus respiratorio”, según informó el club. Como todavía no es habilitado, el ex Independiente de Avellaneda no jugará contra Magallanes.

Los otros dos futbolistas que no verán acción ante el supercampeón del fútbol chileno: Nery Domínguez y Luis Felipe Gallegos. El zurdo fue probado como lateral izquierdo en el empate 2-2 en dos partidos de 30 minutos por tiempo que jugó la U ante Unión La Calera.