Universidad de Chile confirmó que Leandro Fernández consumió un medicamento para combatir “un virus respiratorio” que obligó al club a hacer una gestión con la Comisión Nacional de Dopaje, pues arrojaría doping positivo en caso de acudir a un examen sin haber informado el tratamiento. Según el comunicado que emitió la institución, el 19 de mayo se dio el aviso ala CNCD.

“La comisión tiene un plazo de 21 días hábiles para entregar una respuesta que exima a Leandro de cualquier inconveniente futuro ante los controles que se realizan en nuestras competencias oficiales”, reza el tercero de los cinco puntos de la declaración pública que difundió el Romántico Viajero.

La U agrega que “tanto el club como el jugador respetarán el tiempo que destine la Comisión para entregar la exención. Hoy no está recibiendo un medicamento que le impida jugar”. Asimismo, los azules aclaran algo que nunca estuvo en duda: mientras Lea no juegue, no hay riesgo de dar positivo en algún control. Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir en este caso?

Los pasos a seguir del caso Leandro Fernández: la U arriesga sanción económica

Por reglamentación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), cada vez que un club notifica del consumo de alguna sustancia prohibida para conseguir una exención, se abre un proceso investigativo.

En esa investigación existen dos posibilidades. La primera: que la sustancia que tenía el medicamento que tomó Leandro Fernández no sea prohibida. Y la segunda: que sí lo sea.

En ese sentido se debe investigar qué sustancia fue la que consumió el jugador, en este caso un fármaco, y en qué contexto sucedió todo esto, para saber si efectivamente se automedicó sin tener conocimiento.

Por otra parte, también se debe considerar si Universidad de Chile tenía conocimiento desde un principio de esta situación, o si hubo dolo del club, lo que puede generar una multa importante si se comprueba esto.

En ese sentido, se sigue esperando una resolución por el caso de Leandro Fernández, que, mientras no se resuelva la investigación, no puede jugar por el club azul.