Jueves de definiciones en la Copa Sudamericana. Este 30 de octubre se conoce al segundo finalista de la edición 2025 del certamen sudamericano con un partidazo en Argentina entre Lanús y la Universidad de Chile.
Imperdible llave que tiene final abierto tras el gran (y polémico) empate 2-2 que tuvieron la semana pasada en el Estadio Nacional ‘granates’ y ‘azules’.
Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer qué pasa si se repite el empate entre ambos clubes, ¿Hay gol de visitante?, ¿tiempo extra? O ¿penales? Conoce qué dice el reglamento en esta imperdible semifinal, a continuación.
¿Qué pasa si empata la U de Chile vs. Lanús en la vuelta de la Sudamericana?
De acuerdo a lo señalando por el artículo 2.4.4 del reglamento oficial de la Copa Sudamericana 2025, las rondas de eliminación directas, incluyendo las semifinales del certamen Conmebol se definen bajo los siguientes criterios:
- Diferencia de goles en el marcador global.
- Tanda de penales, si la igualdad persiste.
Es decir, no existe la regla del gol de visitante y tampoco se juega tiempo extra como ha ocurrido desde el 2022. Es decir, que en el caso de que la Universidad de Chile y Lanús vuelvan a empatar en el marcador, el clasificado a la final de la Copa Sudamericana se definirá mediante definición a penales.
A los azules le sirve solo ganar para clasificar directamente a la final de la Copa Sudamericana. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)
Los resultados que necesita la U de Chile para clasificar a la final
El empate 2-2 realizado en Santiago dejó la serie abierta. Dicho esto, a los universitarios le sirven solo dos resultados, aunque uno no lo clasifica directamente. Te contamos los detalles, a continuación:
La meta de la Universidad de Chile este jueves debe ser sumar puntos en el Estadio Ciudad de Lanús, debido a que una derrota, independiente del marcador, lo deja automáticamente fuera de la competición.
Así como perder te deja eliminado, ganar te clasifica automáticamente a la final continental, independiente de que el triunfo sea 1-0, 3-0, 2-1 o 4-2. Cualquier victoria deja a la U enfrentando al Atlético Mineiro en el duelo decisivo de la Copa Sudamericana.
¿El otro resultado? Como dijimos anteriormente, el empate, aunque en este caso, los Azules (así como los granates) deberán buscar la final mediante una definición desde los doce pasos.