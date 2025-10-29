Jueves de definiciones en la Copa Sudamericana. Este 30 de octubre se conoce al segundo finalista de la edición 2025 del certamen sudamericano con un partidazo en Argentina entre Lanús y la Universidad de Chile.

Imperdible llave que tiene final abierto tras el gran (y polémico) empate 2-2 que tuvieron la semana pasada en el Estadio Nacional ‘granates’ y ‘azules’.

Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer qué pasa si se repite el empate entre ambos clubes, ¿Hay gol de visitante?, ¿tiempo extra? O ¿penales? Conoce qué dice el reglamento en esta imperdible semifinal, a continuación.

¿Qué pasa si empata la U de Chile vs. Lanús en la vuelta de la Sudamericana?

De acuerdo a lo señalando por el artículo 2.4.4 del reglamento oficial de la Copa Sudamericana 2025, las rondas de eliminación directas, incluyendo las semifinales del certamen Conmebol se definen bajo los siguientes criterios:

Diferencia de goles en el marcador global. Tanda de penales, si la igualdad persiste.

Es decir, no existe la regla del gol de visitante y tampoco se juega tiempo extra como ha ocurrido desde el 2022. Es decir, que en el caso de que la Universidad de Chile y Lanús vuelvan a empatar en el marcador, el clasificado a la final de la Copa Sudamericana se definirá mediante definición a penales.

A los azules le sirve solo ganar para clasificar directamente a la final de la Copa Sudamericana. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Los resultados que necesita la U de Chile para clasificar a la final

El empate 2-2 realizado en Santiago dejó la serie abierta. Dicho esto, a los universitarios le sirven solo dos resultados, aunque uno no lo clasifica directamente. Te contamos los detalles, a continuación:

La meta de la Universidad de Chile este jueves debe ser sumar puntos en el Estadio Ciudad de Lanús, debido a que una derrota , independiente del marcador, lo deja automáticamente fuera de la competición.

Así como perder te deja eliminado, ganar te clasifica automáticamente a la final continental, independiente de que el triunfo sea 1-0, 3-0, 2-1 o 4-2. Cualquier victoria deja a la U enfrentando al Atlético Mineiro en el duelo decisivo de la Copa Sudamericana.