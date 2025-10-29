Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

¿Qué pasa si U. de Chile empata vs. Lanús? Los escenarios que se dan en la Copa Sudamericana

Descubre qué dice el reglamento Conmebol en el caso de que Azules y Granates empaten en la vuelta en Buenos Aires.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Aránguiz le dio el empate azul en Santiago a través de un tiro penal.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTAránguiz le dio el empate azul en Santiago a través de un tiro penal.

Jueves de definiciones en la Copa Sudamericana. Este 30 de octubre se conoce al segundo finalista de la edición 2025 del certamen sudamericano con un partidazo en Argentina entre Lanús y la Universidad de Chile.

Imperdible llave que tiene final abierto tras el gran (y polémico) empate 2-2 que tuvieron la semana pasada en el Estadio Nacional ‘granates’ y ‘azules’.

Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer qué pasa si se repite el empate entre ambos clubes, ¿Hay gol de visitante?, ¿tiempo extra? O ¿penales? Conoce qué dice el reglamento en esta imperdible semifinal, a continuación.

Lanús vs. U. de Chile: Horario, formaciones y qué canal transmite la Copa Sudamericana

ver también

Lanús vs. U. de Chile: Horario, formaciones y qué canal transmite la Copa Sudamericana

¿Qué pasa si empata la U de Chile vs. Lanús en la vuelta de la Sudamericana?

De acuerdo a lo señalando por el artículo 2.4.4 del reglamento oficial de la Copa Sudamericana 2025, las rondas de eliminación directas, incluyendo las semifinales del certamen Conmebol se definen bajo los siguientes criterios:

  1. Diferencia de goles en el marcador global.
  2. Tanda de penales, si la igualdad persiste.

Es decir, no existe la regla del gol de visitante y tampoco se juega tiempo extra como ha ocurrido desde el 2022. Es decir, que en el caso de que la Universidad de Chile y Lanús vuelvan a empatar en el marcador, el clasificado a la final de la Copa Sudamericana se definirá mediante definición a penales.

Publicidad
A los azules le sirve solo ganar para clasificar directamente a la final de la Copa Sudamericana. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

A los azules le sirve solo ganar para clasificar directamente a la final de la Copa Sudamericana. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Los resultados que necesita la U de Chile para clasificar a la final

El empate 2-2 realizado en Santiago dejó la serie abierta. Dicho esto, a los universitarios le sirven solo dos resultados, aunque uno no lo clasifica directamente. Te contamos los detalles, a continuación:

La meta de la Universidad de Chile este jueves debe ser sumar puntos en el Estadio Ciudad de Lanús, debido a que una derrota, independiente del marcador, lo deja automáticamente fuera de la competición.

Publicidad

Así como perder te deja eliminado, ganar te clasifica automáticamente a la final continental, independiente de que el triunfo sea 1-0, 3-0, 2-1 o 4-2. Cualquier victoria deja a la U enfrentando al Atlético Mineiro en el duelo decisivo de la Copa Sudamericana.

¿El otro resultado? Como dijimos anteriormente, el empate, aunque en este caso, los Azules (así como los granates) deberán buscar la final mediante una definición desde los doce pasos.

Lee también
El gran dolor de cabeza de Gustavo Álvarez y la U previo a Sudamericana
U de Chile

El gran dolor de cabeza de Gustavo Álvarez y la U previo a Sudamericana

Por un ex U: ¡Lanús repite premio en Argentina mientras espera la revancha!
Copa Sudamericana

Por un ex U: ¡Lanús repite premio en Argentina mientras espera la revancha!

El inesperado problema que sufrió U. de Chile en su llegada a Argentina
U de Chile

El inesperado problema que sufrió U. de Chile en su llegada a Argentina

El equipo de la U que viajó directo hasta Paraguay
U de Chile

El equipo de la U que viajó directo hasta Paraguay

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo