Matías Zaldivia fue protagonista de varias acciones en el Superclásico 198 disputado en el estadio Monumental. El bastión de la zaga azul recibió un fuerte golpe de Javier Correa en el primer cuarto de hora. Fue la inauguración en la lista de las polémicas de este partido.

El “22” del Romántico Viajero quedó tendido en el césped del estadio Monumental, un lugar que conoce muy bien, pues había jugado siete temporadas en Colo Colo antes de pasar a la Universidad de Chile en condición de agente libre.

Zaldivia vivió el duelo con mucha intensidad. Y esa aseveración quedó demostrada con una acción que pasó inadvertida casi para todos los espectadores del encuentro. Tanto en Pedrero como a través de la transmisión televisiva.

Zaldivia cayó al piso tras el fuerte choque contra Correa, que perfectamente pudo ser expulsado. (Andres Pina/Photosport).

Corrían 59 minutos del partido cuando el zaguero central se vistió de héroe para bloquear un cabezazo de Correa. Luego, fue muy cerca del banderín del córner a disputar un balón con Erick Wiemberg. El zurdo valdiviano perdió en esa lucha contra Zaldivia, quien de manera inteligente hizo rebotar la pelota en el pie del “21”.

Luego de esa acción, y mientras esperaba que el pasapelotas le repusiera el balón, el referente del Bulla gritó en señal de festejo antes de dárselo a Cristopher Toselli. Quizá buscaba darse confianza en el difícil duelo que se desniveló con un remate raso de Vicente Pizarro. O felicitarse por el gran cierre ante el “9” del Cacique.

Zaldivia gana una pelota en el Superclásico 198 y celebra ante un zurdo de Colo Colo

Como siempre hay alguien atento, el gesto de Matías Zaldivia en el Superclásico 198 que fue favorable a Colo Colo no pasó inadvertido. Ni cerca de eso, pues un tuitero pidió por favor que alguien rescatara el video del momento. Como nadie lo complació, hizo la tarea él mismo para ese saque de arco.

Fue una acción que recordó algo que tantas veces hizo el Peluca Falcón en el césped del recinto enclavado en Pedrero. Allí también se manifestó así Fernando Zampedri, quien de todas formas este año dejó atrás la sequía en el Monumental y recibió la acérrima defensa de su esposa, quien aludió directamente al troleo sobre el Toro por celebrar saques de banda.

