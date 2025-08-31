Una lamentable noticia se conoció en el desarrollo del Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile, esto porque cuando aún se jugaba el partido se conoció que un hincha del Cacique, que quiso traspasarse desde el sector de la Tribuna Galvarino a Cordillera cayó, finalmente falleció minutos más tarde en el centro médico donde era atendido.

Al respecto varios jugadores, entre ellos, Sebastián Vegas y Claudio Aquino, mandaron sus condolencias a las familias durante las declaraciones postpartido, situación que no ocurrió con Arturo Vidal. El ‘King‘ prefirió no hablar de la situación en el momento y señaló desconocer la noticia.

Sin embargo, horas después ya de terminado el partido, con las emociones más calmadas el mediocampista albo rompió el silencio y a través de redes sociales se refirió a lo sucedido con un emotivo mensaje destacando que el resultado del partido pasó a “segundo plano”.

ver también “Marqué a Charles Aránguiz y no la tocó”: Vidal le toca la oreja al Príncipe tras el triunfazo de Colo Colo

Arturo Vidal habla del hincha fallecido en el Superclásico:

Cerca de las 19:30 horas y a través de una publicación en su cuenta de Instagram, @kingarturo23oficial, Arturo Vidal subió una imagen con la insignia de Colo Colo, en blanco y negro y con la reconocible cinta de luto.

La imagen subida por el mediocampista del Cacique va acompañada de un emotivo mensaje de reflexión: “Hoy el fútbol pasa a un segundo plano” señaló en un principio el ‘King‘, para posteriormente añadir; “Con profunda tristeza quiero enviar mis condolencias a la familia, amigos y seres queridos del hincha que perdió la vida hoy durante el superclásico”.

El mensaje de Arturo Vidal no terminó ahí y recordó de manera indirecta los hechos ocurridos en abril pasado en el duelo entre Colo Colo y Fortaleza, señalando: “Me duele profundamente que sigamos lamentando pérdidas en los estadios. Mucha fuerza en este momento tan duro” cerró.

Publicidad

Publicidad

Hasta el cierre de esta nota, la publicación de Arturo Vidal cuenta con más de 60 mil “likes” y más de 600 mensajes de distintos usuarios.