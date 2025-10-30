Universidad de Chile vive las últimas horas previas antes de desplazarse a la zona de Lanús, donde esta noche jugará la gran revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En un ambiente que será muy caliente los hinchas locales esperan a los chilenos, donde han prometido ser protagonistas de una noche que tendrá al último clasificado a la final del torneo internacional.

Por lo mismo, se han iniciado varias campañas en las redes sociales, siendo la más drástica la que lleva adelante el sitio Locura Granate que hace una invitación a todos sus seguidores.

Con el contexto de lo vivido en Santiago, aunque con exageración, los hinchas recuerdan los proyectiles que les lanzaron en el Estadio Nacional: “Nos cag… a piedrazos en Chile”.

La U visitará a Lanús en un ambiente muy tenso en Buenos Aires. Foto: Andrés Pina/Photosport

Los hinchas de Lanús calientan el choque contra la U

En una teleserie que han inventado los argentinos para meter polémica en la previa del partido en que Lanús debe recibir a Universidad de Chile, quieren meter color a la gran definición.

“Nos cagaron a palazos en Brasil, nos cagaron a piedrazos en Chile”, son las primeras frases de un afiche que busca calentar los ánimos en la previa del partido, con una retórica para darle un impulso de hazaña de lo que puede pasar en Buenos Aires.

Por lo mismo, hacen una invitación a sus hinchas, para que el protagonismo esté dentro de la cancha: “Nosotros sin violencia, el jueves lo ganamos todos. Los jugadores en la cancha y nosotros en la tribuna”.

Mira la campaña:

