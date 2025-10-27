Leandro Fernández jugó de titular el Clásico Universitario 201, pero su aporte estuvo lejos de ser sustancial. El centrodelantero argentino sigue muy lejos de su mejor nivel y, por momentos, ni siquiera es una opción válida para sus compañeros.

Pero sí lo fue durante los 90 minutos para Gustavo Álvarez, quien para colmo tuvo que lamentar el desgarro que sacó a Lucas Assadi de la revancha frente a Lanús en la semifinal de la Copa Sudamericana. Pues bien, cerca del final del encuentro se dio un embrollo importante.

Fue generado por una discusión acalorada entre Tomás Asta-Buruaga y Franco Calderón. Y en medio de ese entuerto, donde se metieron casi todos los jugadores, hubo tiempo para una discusión fuerte de Lea Fernández con el autor del gol de la victoria cruzada: Alfred Canales.

Leandro Fernández tuvo otro mal partido en el Romántico Viajero y van… (Felipe Zanca/Photosport).

El “9” del Romántico Viajero se acercó decidido a encarar a Canales. Le dio un codazo por la espalda luego de ver que el espigado mediocampista encaró al uruguayo Sebastián Rodríguez. De inmediato, el ex Magallanes y Audax Italiano se dio vuelta para quedar de frente a Leandro Fernández. Una forma de decir, pues hay una evidente diferencia de altura.

Alfred Canales y Leandro Fernández tuvieron literalmente un duelo aparte. (Foto: Cristián Fajardo | RedGol).

Alfred Canales se burla de Leandro Fernández en el Clásico Universitario 201

Alfred Canales y Leandro Fernández desaparecieron del cuadro de TNT Sports durante la transmisión del Clásico Universitario 201 cuando se generó el caliente cruce. Pero quedaron enfrascados en una fuerte discusión que incluyó una burla del mediocampista de la Católica. Y la captaron las cámaras de Siempre Pasa Algo.

El medallista de plata con la Roja en Santiago 2023 le había anotado el gol de la victoria a Universidad de Chile. Quizás envalentonado por eso, literalmente se rió en la cara del cuestionado Lea Fernández. Canales simuló hacer una prueba de un escobillón con el pelo rubio del argentino.

Alfred Canales y Leandro Fernández en su discusión. (Foto: Cristián Fajardo | RedGol).

Algo que desquició al ex jugador de Independiente de Avellaneda, que lo encaró nuevamente. Pero nada de eso le importó a Canales, quien se dio vuelta y siguió su camino. También le dejó un gesto alusivo al peinado de Fernández, que no tuvo cómo inmutar al “22” del cuadro local, que al cabo del pitazo final celebró una victoria que los hizo llegar a siete triunfos en fila.

Pero hubo respuesta de Leandro Fernández a Canales: literalmente, le hizo un Jarita, lo mismo que Gonzalo Jara a Edinson Cavani en la Copa América 2015. Y quedó registrado por la cámara del fotógrafo Sebastián Ñanco.

Foto: Sebastián Ñanco.

Revisa el caldeado final del triunfo de la UC ante U de Chile