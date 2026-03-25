Cada años son varios los juveniles de Universidad de Chile que deben partir para conseguir los minutos deseados. Es el caso de Yahir Salazar, quien armó las maletas y se fue a Deportes La Serena.

El defensor de 21 años es una de los promesas del Romántico Viajero, pero no ha logrado entrar en la consideración de los diversos entrenadores que han pasado por el club. De hecho, solo ha jugado un duelo a nivel profesional por el equipo que lo formó.

El buen presente de Salazar en La Serena

Luego de préstamos en Huachipato, San Luis y Audax Italiano, Yahir Salazar regresó a Universidad de Chile en este 2026. Sin embargo, no entró en los planes de Francisco Meneghini y otra vez tuvo que salir. Esta vez fue Deportes La Serena el club que lo recibió.

En el equipo que dirige Felipe Gutiérrez, el defensor ha comenzado a ser titular e importante. Lleva 5 partidos en lo que va de temporada, antecedentes que lo ilusionan con encontrar la madurez futbolística necesaria para volver al Romántico Viajero.

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“Siento que el salir a buscar experiencia afuera me ha servido bastante. En los anteriores equipos donde estuve no me tocó jugar mucho, pero ahora creo que puede ser diferente“, indicó Salazar a AS Chile.

Su inicio en el fútbol profesional no ha sido fácil, por eso valora bastante el apoyo de su entorno. “Mi familia, principalmente en mi pareja que siempre ha estado ahí bancándome. Es la persona que estuvo en las malas cuando la llorábamos y ahora que estamos bien sigue estando para mi igual”, señaló el jugador papayero.

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Salazar remata contra U. de Chile. Imagen: Photosport

Yahir Salazar fue seleccionado a nivel juvenil en La Roja, por lo que sabe que tiene las herramientas necesarias para triunfar en Deportes La Serena. Su objetivo es volver a tener una oportunidad en Universidad de Chile, donde tiene que volver al final de la temporada.

“Sí, me gustaría eso, pero ahora trato de estar 100% enfocado acá en La Serena. Quiero seguir haciendo las cosas bien y mostrar mi mejor nivel”, cerró el defensor de 21 años.

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