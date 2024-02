La suspensión de la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo dejó varias reacciones, pero una de las más polémicas fue la de Marcelo Díaz. El ídolo de Universidad de Chile apareció en redes sociales para ironizar sobre los incidentes de los barristas albos en el Estadio Nacional, buscando marcar una diferencia con los fanáticos de su propio equipo.

“Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos. ¡Somos y siempre fuimos diferentes!”, escribió el mediocampista justo después de las imágenes que llegaban desde el Nacional. Para encender aún más los ánimos contra su equipo rival, etiquetó a la cuenta oficial de Los de Abajo, la barra brava de los azules.

Sin embargo, y luego de varias críticas, incluida una dura barrida de Manuel de Tezanos, Díaz decidió modificar sus palabras. El futbolista eliminó la parte donde buscaba marcar diferencias y, ahora, su publicación sólo lee “Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos”.

Horas antes de la modificación, varios internautas lo llenaron de críticas en la misma publicación, mientras que otros usaron X (anteriormente Twitter). Entre los mensajes, algunos le recordaron los incidentes que protagonizaron los hinchas azules el 4 de febrero de 2020, donde encendieron fuego en la Galería Sur del Estadio Nacional durante un duelo contra Inter de Porto Alegre.

Las críticas a Marcelo Díaz luego de polémica publicación

Una de las reacciones más fuertes a la polémica publicación de Marcelo Díaz vino de Manuel de Tezanos, quien insinuó que el futbolista había bebido antes de hacer aparecer en redes sociales. El periodista de TNT Sports dijo que no se explicaba el actuar del futbolista de Universidad de Chile.

“Lo de Marcelo Díaz es de los momentos más desatinados por mucho tiempo en el fútbol, no me acuerdo de algo más desatinado en estos momentos. No sé si se habrá estado tomando algo, pero desafortunado es poco”, dijo en una transmisión de Balong a través de YouTube.

“Lo de Marcelo Díaz no lo puedo entender, conozco a Marcelo Díaz y este tipo de actitudes no son propias de alguien que considero inteligente”, cerró.

