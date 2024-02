Luego de casi dos años, Universidad de Chile hará su regreso al Estadio Nacional. Los azules volverán a ser locales en el recinto de Ñuñoa durante esta temporada y cuentan los días para el próximo 18 de febrero, cuando se estrenen en el torneo y reciban a Cobresal. Será el reencuentro.

Por eso, el cuadro laico hizo un llamado de cuidado a pocos días de que inicie el Campeonato Nacional, que debería regresar este fin de semana siempre y cuando se termine el paro del Sifup. Justo luego de los serios incidentes que protagonizaron barristas de Colo Colo en el lugar, la U instó a sus hinchas a cuidar el estadio.

En su cuenta de X (anteriormente Twitter), el Romántico Viajero compartió un video de Lucas Assadi y sus impresiones sobre el regreso de los azules al Nacional. “Cuidemos la localía. De nosotros depende jugar todo el año en Ñuñoa”, agregaron desde el club.

El volante, en tanto, contó que “me tocó jugar ahí, no con toda la capacidad del estadio, sino sólo con la parte de atrás de un arco. Me lo imagino a estadio lleno. El canto que me tocó estar de pelotero lo he visto desde afuera y ojalá vivirlo desde adentro”.

Además, hizo su propia petición a los fanáticos de la U, quienes el año pasado tuvieron que trasladarse al Santa Laura para ver a su equipo. “Que se sigan portando bien para que puedan seguir yendo al estadio, es lo más lindo tener la hinchada ahí apoyándote”, llamó.

El inicio del Campeonato Nacional en suspenso

Luego del bochorno de la Supercopa, que debió ser suspendida por incidentes en el Estadio Nacional y quedó sin campeón, el enfoque pasa al inicio del Campeonato Nacional. El torneo debe volver este fin de semana, aunque su inicio está en veremos debido al paro del Sifup.

El sindicato de futbolistas profesionales anunció un paro de actividades luego de que el Consejo de Presidentes aumentara el número de extranjeros para esta temporada en la Primera División. Un Consejo Extraordinario citado para este miércoles 14 de febrero, donde volverán a votarse las bases, definirá todo.

Programación de la fecha 1 del Campeonato Nacional

Viernes 16

Ñublense vs Coquimbo Unido. 21:30 horas. Nelson Oyarzún.

Sábado 17

Unión Española vs Colo Colo. 18:00 horas. Santa Laura.

Unión La Calera vs Universidad Católica. 20:30 horas. Nicolás Chahuán.

Deportes Copiapó vs O’Higgins. 20:30 horas. Luis Valenzuela.

Domingo 18

Universidad de Chile vs Cobresal. 18:00 horas. Nacional.

Cobreloa vs Huachipato. 20:30 horas. Zorros del Desierto.

Lunes 19

Audax Italiano vs Deportes Iquique. 20:00 horas. Estadio por confirmar.

Suspendido (por los incendios en la V Región)

Everton vs Palestino.

