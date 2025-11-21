Universidad de Chile se prepara para el partido del domingo, donde debe enfrentar a O’Higgins, por la fecha 28 de la Liga de Primera, que será clave para la definición del Chile 2 a la Copa Libertadores.

En ese sentido, se espera que esta jornada el técnico Gustavo Álvarez mueva su oncena titular, una vez que el jueves llegaron los seleccionados nacionales, por lo que puede mostrar su 11 estelar.

Con dos bajas confirmadas para el estadio El Teniente, por los castigos de Franco Calderón y Lucas Assadi, en entrenador argentino tiene que mover su once estelar.

En ese sentido, sin lesionados, se espera que Álvarez ponga la alineación estelar que más acomoda a la U, dejando en claro su intención de luchar por el objetivo que queda en la temporada.

La U probará a los seleccionados nacionales en la formación titular. Foto: U de Chile.

ver también U de Chile se juega la vida contra O’Higgins con su peor campaña como visitante

¿Qué cambios tiene la U para enfrentar a O’Higgins?

Gustavo Álvarez pudo contar en el entrenamiento del jueves con los jugadores que fueron parte de la selección chilena: Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, el entrenador analizó los minutos jugados por cada uno, además del viaje, para tomar una decisión con los tres nombres que son titulares en su oncena estelar de la U.

Los tres serán titulares para el domingo, además que ya definió al reemplazo del suspendido Calderón, donde será Nicolás Ramírez quien ingrese como el último hombre.

Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

Publicidad

Publicidad