Fue hace cuatro meses, en medio de la mala racha que vivió Universidad de Chile durante el comienzo de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023, que el ex arquero y capitán azul Johnny Herrera remeció al ambiente futbolístico al pedir como entrenador para el 2024 a Gustavo Quinteros, hoy DT de Colo Colo.

Ahora, a punto de cierre del Torneo Nacional, el hoy comentarista de Todos Somos Técnicos en TNT Sports vuelve a insistir en su pedido, más aún cuando se tiene en cuenta que Mauricio Pellegrino no seguirá al mando del Romántico Viajero, y el santafesino está más afuera que dentro del Cacique.

Herrera enfatiza en que si Quinteros no renueva con Colo Colo, la U debe ir por él, ya que a su juicio, “no lo quieren mucho por la exigencia que tiene. Nunca he hablado con él, pero lo quiero en la U. Yo lo veo desde el otro lado de la vereda y me gustaría estar en la situación que pasan ellos“.

No quedó allí, pues Johnny le recordó a los albos que “lo salvó al equipo del descenso y mira donde están ahora. Me sorprende la memoria a corto plazo que tienen con él”, para luego apuntar a que si hoy están fuera de la pelea por el título es más por indisciplina de los futbolistas que por el entrenador.

“Colo Colo fue una bolsa de gatos este año por lo que hicieron sus jugadores. Esto afectó en el camarín. Hay que ser justos con Quinteros. Así y todo el tipo terminó peleando el campeonato“, sentenció Herrera, bicampeón de América en 2015 y 2016.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Quinteros en Colo Colo?

El entrenador argentino-boliviano de 58 años arribó en octubre de 2020 al Cacique, y actualmente tiene un contrato que lo vincula a los albos hasta el 31 de diciembre de 2023. Tras bajarse de la pelea por el título, su renovación es una incógnita.

¿Quién será el nuevo técnico de la U?

Una auténtica incertidumbre es la que se vive en el Bulla por quién ocupara esta plaza para la próxima temporada, pues se tiene claro que Mauricio Pellegrino no seguirá en su cargo. Entre los candidatos que se mencionan para su reemplazo están Gabriel Milito, Fernando Gago, Gustavo Álvarez, y más reciente, Gustavo Costas.

