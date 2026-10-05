El técnico habla de un constante enroque en los puestos, como Guerrero y Vásquez, como un ejemplo ante la ausencia de alternativas.

Universidad de Chile se prepara para afrontar los cuartos de final de la Copa Chile 2026, donde debe visitar este miércoles a Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán.

En ese sentido, pese a que terminaron pidiendo la hora ante Everton, hay una situación en el plantel de la U que ha marcado las últimas fechas, ante la ausencia de variantes.

Esto tiene que ver con los cambios de puestos en la formación que se han dado en los últimos compromisos, como, por ejemplo, con Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez cambiando de banda, para ser una sorpresa, algo donde Fernando Gago infla el pecho.

Ignacio Vásquez fue clave en la U en el último partido. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Gago habla de los cambios de banda en la U

La ausencia de variantes le pega a la U, pero han sabido reconstruirse con jugadores cambiando de posiciones, poniéndose el overol para sacar la tarea adelante, algo que tiene conforme a Fernando Gago.

“También hay que entender lo que se propone con el tiempo. Acá hay algo claro con el trabajo, el jugador confía cuando los resultados se dan, cuando lo que se planea sucede, todo genera confianza en el día a día en situaciones de entrenamiento”, explica el entrenador.

Ante esto, manteniendo el ejemplo de Guerrero y Vásquez, apunta que es lo que deben hacer todos los jugadores para tener más chances de jugar, porque no se pueden limitar sólo a un puesto.

“A medida que pasa el tiempo el jugador también tiene capacidad de resolver. Hay perfiles de wines que pueden jugar por dos perfiles es lo más natural, no solo competir por un solo puesto, si juegan por los dos lados con perfiles hacen mejor al jugador”, finalizó.

Mira las declaraciones de Gago: