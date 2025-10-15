Es tendencia:
Universidad de Chile

Francisco Sagredo trata de “barra brava” a Michael Clark en U de Chile: “Para los termos”

El comunicador apuntó las críticas a los periodistas que apuntó como hinchas de Colo Colo, además de aclarar que la prensa no está con ellos.

Por Cristián Fajardo C.

© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTMichael Clark en el ojo del huracán por los dichos a la prensa.

Siguen las repercusiones en contra del presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien defendió con una polémica postura la salida anticipada del técnico Gustavo Álvarez de Universidad de Chile.

El mandamás de la concesionaria de la U apuntó que eran inventos de periodistas que apoyan a Colo Colo, lo que terminó por encender a los medios de comunicación en contra de su persona.

Uno que sacó la voz esta jornada fue Francisco Sagredo, quien golpeó la mesa en contra de dirigentes como Clark y Pablo Milad en la ANFP, que creen que hay que defenderlos.

“Esto pasa porque aquellos que tienen cargos, ingresos y privilegios de dirigente son barras bravas. Cuando le conviene para el oído de los termos, asquerosamente hablan de periodistas de Colo Colo como hizo Clark”, lanzó con todo.

Michael Clark apuntó a periodistas por ser de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport



Los dardos contra Michael Clark y Pablo Milad

Fue en la edición matinal de Deportes en Agricultura donde Francisco Sagredo se refirió a las críticas a la prensa y la errada mentalidad que tienen los dirigentes del trabajo periodístico, que jamás ha sido para ser un respaldo a sus modos.

“Además como la dirigencias de la ANFP que dice la prensa esta para apoyar y no, no está para eso, está para investigar e incomodar al poder”, explicó.

“Ya no hay instancias para eso, por los derechos exclusivos por canales que están sometidos, por el monopolio de los derechos donde hay que llevarse bien con la ANFP para el fútbol chileno y ESPN con la Conmebol”, profundizó.

Por lo mismo, asegura que están todos equivocados: “Bajo esa premisa estúpida, miope, que la prensa está para apoyar y que cuando me critican que son anti U, en caso Clark, y anti ANFP, con Pablo Milad”.



