“Existe el karma…”: Histórico de Colo Colo explica seguidilla de lesiones de Juan Martín Lucero en la U

Un 2026 para el olvido está viviendo Juan Martín Lucero. El delantero llegó como el nuevo referente en el ataque de Universidad de Chile. Sin embargo, las lesiones han evitado el reencuentro del “Gato” con los goles.

En los siete partidos que ha disputado en esta campaña, no ha podido marcar goles. Por lo que crece su sequía, ya que su último tanto fue el 10 de mayo del 2025. Para peor, las molestias musculares se hacen presente y ahora ante Unión La Calera alcanzó a estar solo ocho minutos en cancha.

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Su salida sorprendió a sus compañeros y desató el enojo del hincha azul que lo despidió entre pifias del Estadio Nacional. Lucero se vio afectado por la nueva lesión y terminó entre lagrimas tras el reciente duelo por la Copa de la Liga.

El tema es que en la otra vereda, esto tiene una sola justificación y apuntan a las acciones que cometió anteriormente el delantero trasandino. “Existe el karma en el fútbol y en la vida. Todo se devuelve. Alcanzó a estar ocho minutos y pa’ fuera. Ahora a llorar a la iglesia”, lanzó fuerte y claro Gabriel “Coca” Mendoza en conversación con Redgol.

Juan Martín Lucero celebró el triunfo en el Superclásico ante Colo Colo

El campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo no tuvo piedad con la situación de Juan Martín Lucero. “Cuando se actúa mal en la vida, llega un minuto en que se devuelve. Con suerte ha jugada. Esto es el karma”, recalcó el “Coca”.

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Ahora la solución para el ex lateral albo es clara ante la seguidilla de desafortunados hechos que han acompañado al trasandino. Aunque dejó una reflexión que representó a varios hinchas que no perdonan a Lucero.

Lucero no contuvo las lagrimas tras su nueva lesión en la U.

“Nunca me tocó ver un caso así. Se fue de Colo Colo mal, y ahora lo pasa peor en el archirrival. Se tendrá que hacer un sahumerio, pero lo que haga no me interesa”, sentenció.

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¿Cuánto gana Juan Martín Lucero en la U?

Según lo apreciado en el último partido de la U, la lesión de Juan Martín Lucero sería un desgarro y lo dejaría fuera al menos de los próximos partidos por Copa de la Liga ante Audax Italiano.

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También se perdería los encuentros por la Liga de Primera frente a La Serena y Ñublense. Por lo que se espera que su retorno sea para el 19 de abril cuando Universidad de Chile visite a Ñublense, justo en el cumpleaños de Colo Colo.

Cabe consignar que Juan Martín Lucero llegó por una temporada a Universidad de Chile y tras su salida de Fortaleza, negoció un salario que bordea los 100 millones de pesos.

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En resumen:

Juan Martín Lucero sufrió una lesión tras jugar solo ocho minutos ante Unión La Calera.

El delantero de Universidad de Chile percibe un salario mensual que bordea los 100 millones.

Gabriel “Coca” Mendoza atribuyó la racha negativa del atacante trasandino al karma en el fútbol.