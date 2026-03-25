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Universidad de Chile

Gago queda cautivado por Elías Rojas, el juvenil de U de Chile que reemplazó a Lucero: “Será muy importante con…”

El DT argentino elogió al mediocampista de 18 años, quien sumó su segundo partido en Universidad de Chile. Le auguró un buen futuro al "16".

Por Jorge Rubio

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Gago consoló al Gato Lucero tras su temprana salida ante La Calera.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTGago consoló al Gato Lucero tras su temprana salida ante La Calera.

Fernando Gago hizo varias apuestas con juveniles en su debut como DT de la U de Chile y uno de los que tuvo una oportunidad fue Elías Rojas, quien comenzó el partido ante Unión La Calera en el banco de suplentes. Pero rápidamente tuvo que entrar de emergencia.

El nuevo problema muscular que afectó a Juan Martín Lucero, que hizo al Gato estallar en lágrimas, motivó el ingreso de Rojas en los 8 minutos del primer tiempo ante los Cementeros. Por cierto, a Gago le consultaron directamente por la entrada del “16”.

Rojas había tenido dos minutos en el final ante Deportes La Serena cuando Jhon Valladares era el entrenador interino. Y con el argentino tuvo otra chance. “Lo vi muy bien, entró en una situación del partido donde es difícil ingresar”, describió Gago, un trasandino de vasta experiencia en la élite del fútbol.

Elías Rojas ante la marca de Daniel Gutiérrez. (Felipe Zanca/Photosport).

Elías Rojas ante la marca de Daniel Gutiérrez. (Felipe Zanca/Photosport).

Fue seleccionado argentino, jugó en Boca Juniors y el Real Madrid. Como para dimensionar el nivel que llegó a tener. “Por ahí no estás preparado para entrar porque lo hizo por la lesión de un compañero. Lo hizo muy bien en todo el partido”, manifestó Pintita, quien también abordó la lesión de Lucero.

Y le dejó un muy buen augurio a Rojas para el futuro. “Con sus ganas y su juventud será muy importante”, sentenció Fernando Gago, quien tendrá una semana de trabajo para consolidar su idea. Pero sacó varias cuentas alegres a pesar de la derrota.

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Gago aprueba a Elías Rojas en la U de Chile

Elías Rojas fue sólo uno de los juveniles que utilizó Fernando Gago en su primer partido como entrenador de la U de Chile: también sumaron minutos Agustín Arce, Ignacio Vásquez, el extremo Jhon Cortés y el espigado centrodelantero Martín Espinoza en esta caída ante La Calera.

Elías Rojas en acción ante los Cementeros. (Felipe Zanca/Photosport).

Elías Rojas en acción ante los Cementeros. (Felipe Zanca/Photosport).

A pesar de eso, Gago ve un porvenir auspicioso. “Estoy muy contento con gran parte del partido por cómo lo planeamos y lo planteamos con los chicos dentro del campo”, aseguró el ex adiestrador de Boca Juniors de Argentina y Chivas de Gualadajara en México.

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En la citación ante La Calera, el trasandino incluyó a varios chicos: como el chileno Matías Riquelme y el mundialista sub 17 venezolano Andrés Bolaño, quienes fueron considerados para ser alternativas en el banco. Pero no para ingresar al partido.

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