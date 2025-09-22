U. de Chile se enfoca en su partido más importante del año, porque este jueves 25 de septiembre enfrenta a Alianza Lima en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras el empate sin goles en Perú, la llave se define en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Mientras Gustavo Álvarez define el equipo que presentará para la vuelta, donde debe resolver quién será el reemplazante del lesionado Marcelo Díaz, los históricos analizan a esta U. de Chile y qué le estaría faltando al plantel.

En ese sentido, Mauricio Pinilla fue claro sobre cuál es el gran problema de la U. “Lo he dicho en reiteradas ocasiones: si un equipo pretende ser campeón, tiene que tener un delantero que te haga 20 goles. Es lo mínimo e indispensable para ser un equipo campeón”, soltó.

“¿Por qué la U no está peleando el torneo local? Porque no tiene los goleadores suficientes, porque no tiene un jugador que te haga 15-20 goles, ponle 15 y que se lo repartan en tres”, agregó el exdelantero en ESPN.

U. de Chile empató sin goles con Alianza Lima: se juega la clasificación en Coquimbo | Photosport

Mauricio Pinilla expone el gran problema de U. de Chile

Esta situación también ha sido expuesta por Gustavo Álvarez, quien ha sido duro con sus delanteros. “Se repite lo que vengo diciendo, es redundante y espero decirlo por última vez: necesitamos cinco situaciones para hacer un gol. Hoy necesitamos ocho ocasiones para hacer un gol”, mencionó en agosto.

“En el nivel que nosotros queremos competir necesitamos un gol cada dos situaciones”, complementó el DT.