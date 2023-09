Matías Zaldivia ya dejó atrás la lesión en el hombro y está a disposición de volver a jugar en Universidad de Chile. Por estos días, el zaguero del Romántico Viajero concedió una entrevista a Misión Deporte. Allí reveló un desconocido paso que tuvo por Boca Juniors, uno de los clubes más grandes de Argentina y de Sudamérica.

“Hice una vuelta larga. Empecé en un club de barrio a jugar baby fútbol. Ahí estuve hasta los 9 años en el club de mi barrio”, le dijo Zaldivia a la periodista Constanza Solar. “Después empecé en Boca”, sorprendió el “22”. Luego detalló la extensión de su estadía como Azul y Oro.

Zaldivia agregó que “hice todas las infantiles hasta tener 15. Después pasé a Chacarita y ahí tuve la suerte de debutar en 2010 a los 19 años. Tengo recuerdos muy lindos de jugar en el barrio con mis amigos”. Para el defensor argentino-chileno que ya debutó por la Roja emerge la nostalgia de la infancia.

“Creo que fue la parte que más disfruté. Y después cuando se fue profesionalizando mi carrera en mi mente siempre estuvo ser jugador. Por suerte pude llegar”. Su debut eso sí llegó en Chacarita Juniors. Después fue dirigido por Martín Palermo en Arsenal de Sarandí, la estación previa a su larga estadía en Colo Colo.

Matías Zaldivia revela su paso por Boca Juniors y aplaude a sus padres: “Nunca sentí la presión”

Además de ese recuerdo de sus primeros años en el fútbol, Matías Zaldivia contó que vistió la camiseta de Boca Juniors. Y también habló con elogios del apoyo de sus padres para lograr el sueño de jugar profesionalmente.

“Les dije que iba a ser jugador de fútbol. Por suerte se me dio, el estudio no era lo mío. Me hicieron terminar el colegio, que fue un punto que me pusieron mis papás. Soy de Villa Martelli, en Vicente López, aunque nací en San Isidro. En mi cabeza siempre estuvo ser jugador y tuve la suerte de que toda mi familia me acompañó en todo”, manifestó.

Zaldivia también contó que “me llevaron a todos lados, viajes larguísimos cuando chiquito. Tuve la suerte de tener el apoyo que muchos no lo tienen y se necesita. No generaron nunca una presión en mí. Por suerte no tuve la presión desde mi casa que muchos compañeros tuvieron”. Una felicitación cuando uno sopesa en perspectiva la dificultad inherente que esa conducta supone.

“Que tenían al padre afuera gritándote con siete u ocho años. Eso por suerte no me tocó. Mis padres siempre fueron muy respetuosos”, contó el “22” del Bulla, que apunta a volver a la zaga de Mauricio Pellegrino en el duelo frente a Deportes Copiapó.

¿Cuándo juega la U vs. Deportes Copiapó?

Universidad de Chile visitará a Deportes Copiapó en la fecha 24 del Campeonato Nacional 2023 el domingo 24 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

¿Cuántos partidos lleva Zaldivia en la U?

Matías Zaldivia ha disputado 20 partidos en la Universidad de Chile: 18 fueron por el Campeonato Nacional y dos por la Copa Chile.