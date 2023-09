La igualdad conseguida en el Superclásico 194 significa el séptimo partido consecutivo que el técnico Mauricio Pellegrino no suma triunfos en Universidad de Chile, algo que preocupa a su máximo directivo, Michael Clark.

El presidente de Azul Azul hizo su reaparición en Santa Laura para ver el partido ante Colo Colo, y entre las múltiples consultas que recibió de la prensa tras el juego, estaba la continuidad en su puesto del argentino.

¿Qué dijo Clark sobre Mauricio Pellegrino en la U?

“Ni Mauricio (Pellegrino) ni nosotros estamos tranquilos. Después de ganarle al puntero y quedar punteros no hemos podido volver a ganar. Estamos preocupados. Este empate no sirve de nada si no volvemos al triunfo. Tenemos buen plantel y las condiciones para volver a ganar. Es la idea. Ojalá que este sea el punto de partida”, parte señalando Clark.

En esa línea, el directivo sostiene que “Mauricio es un tremendo técnico, que le ha hecho bien al club, pero esto es fútbol. Las valoraciones, más que por lo que uno es, es por lo que uno obtiene. Es injusto, pero así es la vida. Hay que volver a ser el equipo que fuimos hace un mes”.

Finalmente, Michael Clark le puso una tarea a Pellegrino para lo que resta del año en la U, afirmando que “tenemos un buen grupo humano, buenos jugadores. Este empate con sabor a poco no servirá de nada si no volvemos a los triunfos. El objetivo mínimo es estar en una copa el otro año y esperamos lograrlo“.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El equipo de Mauricio Pellegrino volverá a jugar posterior al receso por fecha FIFA y tras Fiestas Patrias, cuando el fin de semana del 24 de septiembre, visite a Deportes Copiapó.