Michael Clark está presente en el estadio Santa Laura para presenciar el Superclásico entre la U y Colo Colo. El mandamás bullanguero se mostró esperanzado en lograr un buen resultado con el Cacique y además aprovechó de responder críticas por su poca presencia en los estadios.

“Son temas que no vienen al caso. Todos tenemos vida y si yo no he ido a un partido o me he ido antes, son temas privados míos. Son compromisos que yo tengo con mi familia”, respondió tajante.

“Pero yendo al punto central, que es si el club y el plantel sienten el apoyo, creo que lo sienten. Uno puede sacar otra conclusión cuando ve el día que se juega el partido, pero hay seis días más y el plantel sabe que yo estoy con ellos. Hablamos, conversamos, almorzamos. Si yo me voy antes, no es importante”, agregó.

Además, no quiso entrar en polémica por la continuidad de Mauricio Pellegrino. Para Clark, Pellegrino es “una tremenda persona, un gran entrenador. Trabaja mucho, es un gran profesional, que le ha hecho muy bien al club e incluso al fútbol chileno.

Eso sí, recalcó que “obviamente no me puedo hacer el tonto. Nosotros, después de ganarle al puntero y quedar punteros por un ratito, venimos teniendo partidos no buenos. No hemos podido ganar y eso nos tiene incómodos, molestos y preocupados”.

Por último, habló de la venta de Darío Osorio. Para Clark, la transacción “es un muy buen acuerdo para el club, pero también para el jugador. El también quería salir. Nosotros somos un club formador y tenemos una responsabilidad con el jugador, para que él pueda seguir desarrollando su carrera.

“Obviamente nos hubiese encantado tener a Darío (en el clásico), era una pieza importante, pero somos un plantel, las cosas son como son. Quizás, lo que puede dejar esto como lección es que, para el futuro, los reglamentos y las bases deberían considerar que las ventanas de pases estuvieran más o menos calzadas, porque si llega una oferta en los últimos días, con el libro cerrado en Chile, pasan estas cosas”, cerró.

¿Hace cuánto que la U no la gana a Colo Colo?

Fue en el 5 de mayo de 2013 la úlitma vez que la U ganó el último Superclásico ante Colo Colo. En esa jornada el equipo dirigido por Darío Franco se impuso por 3-2 en el Estadio Nacional. ¿Los goles? Un doblete de Juan Ignacio Duma y otro tanto de Charles Aránguiz. Los descuentos del Cacique fueron obra de José Pedro Fuenzalida y Carlos Muñoz